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Енергетики ДТЕК повернули світло 36 тис. родин на Донеччині та Дніпропетровщині

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергетики ДТЕК повернули світло 36 тис. родин на Донеччині та Дніпропетровщині
Обстріли Донецької та Дніпропетровської областей є вже регулярними та постійно руйнують енергоінфраструктуру регіонів
фото: ДТЕК

«Ремонти розпочинаються одразу, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт»

За добу енергетики повернули електропостачання для 36 тисяч родин в 116 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей. Про це повідомляють у ДТЕК. 

За 24 грудня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 31,9 тисяч родин в 108 населених пунктах Донецької області, що були знеструмлені через постійні обстріли. Так само постійно піддається обстрілам південь Дніпропетровщини, де фахівцям енергокомпанії вдалося повернути світло у домівки 4,4 тисяч домівок жителів 8 населених пунктів.

«Ремонти розпочинаються одразу, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт», – зазначається у повідомленні ДТЕК.

Обстріли Донецької та Дніпропетровської областей є вже регулярними та постійно руйнують енергоінфраструктуру регіонів. Попри це енергетики роблять усе можливе для повернення світла, щойно це стає можливим.

Нагадаємо, окупанти у суботу, 23 листопада, атакували теплоелектростанцію ДТЕК, внаслідок чого п'ятеро енергетиків зазнали важких поранень.

Теги: ДТЕК ремонт електроенергія

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