Боєприпаси для України від Німеччини. Концерн Rheinmetall розкрив подробиці

Оборонний концерн Rheinmetall: ЗС ФРН замовили десятки тисяч снарядів для ЗСУ

Німецькі збройні сили доручили оборонному концерну Rheinmetall виробити протягом наступних кількох років десятки тисяч боєприпасів для України. У заяві компанії наголошується, що перші постачання заплановані на 2025 рік.

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«Бундесвер (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина – «Главком») в черговий раз замовив артилерійські боєприпаси у Rheinmetall у рамках рамкового контракту. Rheinmetall доручено поставити українським збройним силам загалом десятки тисяч снарядів різних типів. Вартість контракту складає тризначну суму у мільйонах євро. Постачання заплановано на 2025 рік», – йдеться у заяві концерну.

У липні 2023 року Rheinmetall уклала нову довготривалу угоду з Бундесвером в артилерійській сфері. Вона передбачає постачання кількох сотень тисяч боєприпасів. Нова рамкова угода розрахована до 2029 року та має потенційний обсяг замовлення близько 1,2 мільярда євро (включаючи ПДВ).

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Раніше стало відомо, що Rheinmetall передав Україні додаткові комплекси виявлення та боротьби з дронами під назвою SurveilSpire. Про це йдеться в пресрелізі компанії, опублікованому в соцмережі X.

Зазначається, що замовлення для України на кілька мільйонів євро оплатив уряд Німеччини. Компанія виграла новий тендер на постачання ЗСУ систем SurveilSpire, які призначені для розвідки та боротьби з ворожими дронами. До складу комплексу входить вежа з камерами денного й нічного бачення, пілотовані дрони та система управління, а також транспорт. Ці системи використовуються для моніторингу місцевості, що дає змогу зменшити кількість військових, залучених до спостереження за ворожими позиціями, і зберегти життя захисників. Для розгортання системи потрібно лише три особи.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Українська оборонна промисловість» 18 жовтня утворили спільне підприємство, що обслуговуватиме та ремонтуватиме техніку, поставлену Україні партнерами. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що підприємство буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої нашими партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG. ТОВ «Рейнметал – Українська оборонна промисловість» було зареєстровано 18 жовтня.