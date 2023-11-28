Чи очікується дефіцит в енергосистемі найближчими днями? Відповідь «Укренерго»

Зараз дефіциту в енергосистемі України немає

Станом на 28 листопада в енергосистемі України відсутній дефіцит. «Укренерго» не очікує нестачі електроенергії найближчими днями. Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цього тижня у зв'язку із не таким низькими температурами, як були минулого тижня, споживання менше. Дефіцит ми найближчими днями не очікуємо», – сказав Кудрицький.

Він наголосив, що зараз дефіциту в енергосистемі немає. Водночас, за прогнозами погоди, наступного тижня очікується похолодання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Володимира Кудрицького, очікується збільшення споживання електроенергії і, відповідно, може знову виникнути дефіцит.

Нагадаємо, внаслідок негоди 27 листопада в Україні залишалися знеструмленими 1638 населених пунктів у 17 областях.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області вирувала хуртовина такої сили, що не витримала одна з металевих опор лінії електропередач. Розподільчі мережі обленерго були пошкоджені.

До слова, в Україні наразі цілком вистачає генерації електроенергії для забезпечення потреб споживачів. У планових відключеннях світла немає потреби у жодному з регіонів країни.