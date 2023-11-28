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Чи очікується дефіцит в енергосистемі найближчими днями? Відповідь «Укренерго»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чи очікується дефіцит в енергосистемі найближчими днями? Відповідь «Укренерго»
Наступного тижня очікується збільшення споживання електроенергії
фото з відкритих джерел

Зараз дефіциту в енергосистемі України немає

Станом на 28 листопада в енергосистемі України відсутній дефіцит. «Укренерго» не очікує нестачі електроенергії найближчими днями. Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Цього тижня у зв'язку із не таким низькими температурами, як були минулого тижня, споживання менше. Дефіцит ми найближчими днями не очікуємо», – сказав Кудрицький.

Він наголосив, що зараз дефіциту в енергосистемі немає. Водночас, за прогнозами погоди, наступного тижня очікується похолодання.

За словами Володимира Кудрицького, очікується збільшення споживання електроенергії і, відповідно, може знову виникнути дефіцит.

Нагадаємо, внаслідок негоди 27 листопада в Україні залишалися знеструмленими 1638 населених пунктів у 17 областях.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області вирувала хуртовина такої сили, що не витримала одна з металевих опор лінії електропередач. Розподільчі мережі обленерго були пошкоджені.

До слова, в Україні наразі цілком вистачає генерації електроенергії для забезпечення потреб споживачів. У планових відключеннях світла немає потреби у жодному з регіонів країни.

Теги: електроенергія Укренерго

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