Борги перед постачальниками електроенергії населенню призводять до загострення ситуації в енергетиці – ЗМІ

Накопичення заборгованості з боку побутових споживачів призводить до порушення ланцюга розрахунків між учасниками ринку енергетики

Внаслідок мільярдних боргів перед постачальниками універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню, в енергетичній галузі загострюється ситуація. Про це йдеться у матеріалі видання «ЕнергоБізнес».

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В ньому зазначається, що 2024 рік стане вирішальним у питанні роботи енергетичного ринку. Це пов'язано з боргами в енергетиці. Зокрема, борг держпідприємства «Гарантований покупець», що представляє інтереси громадян та держави у процесі функціонування ринку електричної енергії складає понад 20 млрд грн.

«Борги населення за поставлену електроенергію є зараз за всіма ПУПами. Тобто за всіма постачальниками універсальних послуг є сьогодні заборгованість населення. Є заборгованість, яка перевищує рік, є заборгованість, яка перевищує півроку, і є заборгованість більша, ніж за три місяці. Щоб розуміти, наскільки все наближається до колапсу, необхідно взяти дані у регулятора. Я можу сказати за наших постачальників: борги є, вони зростають. Ми про це вже писали і до регулятора і до Міністерства енергетики», – сказала у коментарі для «ЕнергоБізнесу» Ольга Тагієва, голова громадської спілки «Енергетичний Союз»

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Саме тому «Енергетичний Союз» пропонує уряду внести зміни в фінансове ПСО щодо населення. І насамперед – дозволити відключати від електроспоживання побутових споживачів, які знаходяться в регіонах, де не ведуться активні бойові дії.

Зазначається, що мова йде про ті домогосподарства, які мають повну можливість оплачувати рахунки за електроенергію, але користуються законодавством, яке забороняє взагалі відключати побутового споживача.

«Парадоксально, але сьогодні ми не маємо боргів у пенсіонерів. Люди пенсійного віку – всі вони платять за електроенергію. У нас не платять цілком платоспроможні споживачі. Які мають великі будинки, басейни і які якраз здатні платити за спожиту електрику стільки, скільки вона коштує», – наголосила Тагієва.

Накопичення заборгованості з боку побутових споживачів призводить до порушення ланцюга розрахунків між учасниками ринку енергетики та, своєю чергою, до загострення ситуації в самій галузі, яка, крім усього іншого, зазнає суттєвих втрат через війну та ворожі обстріли. Нагадаємо, проблема боргів перед постачальниками електроенергії для населення може призвести до того, що споживачі будуть вимушені перейти до постачальника останньої надії, у якого електроенергія коштує в чотири рази дорожче.