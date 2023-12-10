Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Борги перед постачальниками електроенергії населенню призводять до загострення ситуації в енергетиці – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Борги перед постачальниками електроенергії населенню призводять до загострення ситуації в енергетиці – ЗМІ

Накопичення заборгованості з боку побутових споживачів призводить до порушення ланцюга розрахунків між учасниками ринку енергетики

Внаслідок мільярдних боргів перед постачальниками універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню, в енергетичній галузі загострюється ситуація. Про це йдеться у матеріалі видання «ЕнергоБізнес». 

В ньому зазначається, що 2024 рік стане вирішальним у питанні роботи енергетичного ринку. Це пов'язано з боргами в енергетиці. Зокрема, борг держпідприємства «Гарантований покупець», що представляє інтереси громадян та держави у процесі функціонування ринку електричної енергії складає понад 20 млрд грн.

«Борги населення за поставлену електроенергію є зараз за всіма ПУПами. Тобто за всіма постачальниками універсальних послуг є сьогодні заборгованість населення. Є заборгованість, яка перевищує рік, є заборгованість, яка перевищує півроку, і є заборгованість більша, ніж за три місяці. Щоб розуміти, наскільки все наближається до колапсу, необхідно взяти дані у регулятора. Я можу сказати за наших постачальників: борги є, вони зростають. Ми про це вже писали і до регулятора і до Міністерства енергетики», – сказала у коментарі для «ЕнергоБізнесу» Ольга Тагієва, голова громадської спілки «Енергетичний Союз»

Саме тому «Енергетичний Союз» пропонує уряду внести зміни в фінансове ПСО щодо населення. І насамперед – дозволити відключати від електроспоживання побутових споживачів, які знаходяться в регіонах, де не ведуться активні бойові дії.

Зазначається, що мова йде про ті домогосподарства, які мають повну можливість оплачувати рахунки за електроенергію, але користуються законодавством, яке забороняє взагалі відключати побутового споживача.

«Парадоксально, але сьогодні ми не маємо боргів у пенсіонерів. Люди пенсійного віку – всі вони платять за електроенергію. У нас не платять цілком платоспроможні споживачі. Які мають великі будинки, басейни і які якраз здатні платити за спожиту електрику стільки, скільки вона коштує», – наголосила Тагієва.

Накопичення заборгованості з боку побутових споживачів призводить до порушення ланцюга розрахунків між учасниками ринку енергетики та, своєю чергою, до загострення ситуації в самій галузі, яка, крім усього іншого, зазнає суттєвих втрат через війну та ворожі обстріли. Нагадаємо, проблема боргів перед постачальниками електроенергії для населення може призвести до того, що споживачі будуть вимушені перейти до постачальника останньої надії, у якого електроенергія коштує в чотири рази дорожче.

Теги: електроенергія енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт пояснив, що минулої зими коли одна з електростанцій виходила з ладу, її замінювали іншою
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
25 листопада, 14:20
Енергетики готувалися до зими
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
24 листопада, 08:14
Триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій
Дефіцит в енергосистемі: «Укренерго» заявило про складну ситуацію
23 листопада, 11:44
Атомна станція «Олкілуото» у Фінляндії
У Фінляндії через несправність призупинив роботу енергоблок АЕС
20 листопада, 08:45
Як відомо, НКРЕКП схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії
Підприємствам простіше закритися, ніж платити непідйомні тарифи на електроенергію – експерт
18 листопада, 14:10
Енергетики повертають світло після обстрілів
Через удар по енергооб’єкту під Одесою без світла залишилися 2 тис. домівок
18 листопада, 11:39
Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків
Окупанти атакували теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні
16 листопада, 09:21
Ми не маленький Ізраїль, всю нашу територію надійно прикрити просто неможливо
Чого очікувати від Росії взимку
12 листопада, 17:41
Рятувальники ліквідували загоряння обладнання підстанції
Окупанти під час обстрілу пошкодили електропідстанцію і газопровід
11 листопада, 13:00

Суспільство

Борги перед постачальниками електроенергії населенню призводять до загострення ситуації в енергетиці – ЗМІ
Борги перед постачальниками електроенергії населенню призводять до загострення ситуації в енергетиці – ЗМІ
Рекрутинг для ЗСУ: які фахівці потрібні та чи можна самому обрати посаду
Рекрутинг для ЗСУ: які фахівці потрібні та чи можна самому обрати посаду
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
Добровольцем пішов на війну ще у 2014-му. Згадаймо кримського татарина Аблязіза Усеїнова
Добровольцем пішов на війну ще у 2014-му. Згадаймо кримського татарина Аблязіза Усеїнова
Тіло вбитої окупантами 15-річної українки знайшли через два роки в морзі білоруського міста
Тіло вбитої окупантами 15-річної українки знайшли через два роки в морзі білоруського міста
Новий голова комітету ВР зі свободи слова висловився про телемарафон
Новий голова комітету ВР зі свободи слова висловився про телемарафон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови
20K
Китай атакував філіппінські судна. США відреагували
8594
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
6350
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
4867
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»
4863
Розвідники показали одне з останніх фото ліквідованого Киви

Новини

Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Вчора, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
8 грудня, 07:21

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua