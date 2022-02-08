Уряд Польщі схвалив передачу ЗСУ військового обладнання

Варшава хоче підтримати свого східного сусіда, надавши безоплатно військове обладнання

Уряд Польщі ухвалив рішення про передачу Збройним силам України військового обладнання на безоплатній основі. Про це пише польська державна агенція РАР.

«Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, надавши безоплатно військове обладнання. Це чергове рішення Ради міністрів щодо передачі обладнання Україні», – йдеться у повідомленні.

У рішенні зазначається, що передача обладнання не зменшить боєготовність польських військових частин.

«Рішення про передачу військового майна було прийнято в результаті проведеного аналізу з урахуванням необхідності забезпечення поточних операцій польських збройних сил та підтримки необхідного рівня запасів армії», – заявили в уряді.

До слова, 4 лютого Сенат Польщі одноголосно схвалив резолюцію на підтримку України.

На днях стало відомо, що уряд Польщі надасть військову допомогу Україні. Відповідаючи на запитання журналістів про плановані поставки, глава польського уряду повідомив, що мова йде «про боєприпаси, «Громи» і про різні типи безпілотників, які також призначені для оборони».

Також до Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога. Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19.

Як відомо, українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.