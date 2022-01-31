Прем'єр Естонії закликала Німеччину надати допомогу Україні

Україні потрібна допомога у самообороні від агресора, зазначила прем'єр Естонії

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала Німеччину допомогти Україні на тлі ускладнення ситуації біля її кордонів. Про це Каллас сказала в інтерв'ю виданню Bild.

«Ми закликаємо наших німецьких партнерів дослухатися до думки українців. Україна звернулася за допомогою. Країні потрібна допомога у самообороні від агресора», – заявила Каллас.

За її словами, всі європейські країни погоджуються з тим, що Росія агресивно нагнітає ситуацію.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на німецьких та естонських чиновників повідомило, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва з Естонії в Україну. Автори матеріалу зробили висновок, що позиція ФРН свідчить про розбіжності на Заході щодо України.

Нагадаємо, протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

Додамо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

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