Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю

Влада Німеччини заблокувала передачу артилерії німецького виробництва з Естонії в Україну

Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва із Естонії в Україну. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на німецьких та естонських чиновників.

Нагадаємо, Естонія звернулася до Німеччини за дозволом для постачання Україні гаубиць.

Згідно зі статтею американського видання, на відміну від США, Великої Британії, Польщі та інших союзників Берлін вирішив заборонити експорт смертоносної зброї безпосередньо в Україну.

Автори матеріалу наголошують, що позиція ФРН свідчить про розбіжності на Заході щодо України.

Неназваний представник влади Німеччини зазначив, що пряме постачання німецьких озброєнь або їх експорт через інші країни можливе лише після отримання спеціального дозволу від Берліна, якого в даному випадку видано не було.

При цьому естонський чиновник розповів, що влада країни все ще намагається переконати ФРН передумати з цього питання.

Раніше ЗМІ дізналися, яке озброєння отримає Україна від країн Балтії та США. Цього тижня стало відомо, що держави Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї.

Як повідомлялося, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорювала питання експорту зброї.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні 2021 року ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».\