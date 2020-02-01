Этот День победы – «новичком» пропах! стаття

Два чудовища, разыгравших кровавый сценарий мировой трагедии – Сталин и Гитлер

Операція «Відлуння війни» як ментальний плацдарм для диверсій російських спецслужб за кордоном

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Манипуляция сознанием лишает индивидуума свободы

в гораздо большей степени, нежели прямое принуждение.

Жертва манипуляции полностью утрачивает

возможность рационального выбора,

ибо ее желания программируются извне.

Н.Д. Субботина, доктор философских наук,

из книги: Суггестия и контрсуггестия в обществе

Война отгремела в далеком 1945… Этой весной 2020 года в России отметят 75-летний юбилей победы сталинского тоталитаризма над немецким фашизмом. В небо взмоют салюты, на Красной площади помпезно пройдет военный парад, немногие преклонного возраста оставшиеся в живых ветераны встретятся с однополчанами, политики будут блистать красноречием, подчеркивая важнейшую роль патриотического воспитания очередного подрастающего поколения. При этом, в который раз обязательно отметят: «Мы должны помнить об этой войне, чтобы подобное больше никогда не повторилось».

И они, безусловно, правы – подобное, конечно, не повторится. Не повторится по той простой причине, что нет в живых двух чудовищ, разыгравших этот кровавый сценарий мировой трагедии – Сталина и Гитлера. Возомнив себя властителями этого мира, они, словно в каком-то кошмарном фантастическом фильме, но только не на экране, а в реальности запустили гигантскую мясорубку Второй мировой войны, которая перемолола десятки миллионов человеческих жизней. Для народов СССР, понесших в этой войне самые большие потери, товарищ Сталин, как самый «мудрый вождь всех времен и народов» умудрился придумать лживую сказку о «вероломном вторжении». Миф о том, что Сталин не знал ничего о плане Гитлера по нападению на СССР 22 июня, развенчал Валентин Бережков, дипломат и переводчик министра иностранных дел Вячеслава Молотова, а впоследствии и самого «хозяина» в книге «Как я стал переводчиком Сталина».

Но и после своего рокового просчета, Иосиф Сталин в очередной раз обманул своих граждан. Только спустя 10 дней после начала войны, 3 июля 1941 года, он, лишь немного оправившись от шока, обратился по радио к своим гражданам: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои. Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, - продолжается. Несмотря на героические сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы»





Фрагмент выступления И.В. Сталина, опубликованного в газете «Правда» от 3 июля 1941 г.

Больше никогда так «ласково» Сталин не обращался к своим гражданам: «Братья и сестры» или «Друзья мои». Сталин и его пропагандистская махина прекрасно понимали, что обмануть простых людей можно было только одним путем – лукаво сыграть на их добродетелях, т.е. отзывчивости, сострадании, готовности прийти друг другу на помощь в трудную минуту. Ну и, безусловно, призвать к единству в борьбе с врагом.

В своей речи Сталин с бесчеловечным цинизмом лжет своем народу, дрожа от страха, под стук своих собственных зубов о стакан с водой, он говорит о разбитых лучших дивизиях врага. И это в июле 1941! А после будет окружение советских войск под Киевом, где в плен попадут более полумиллиона (!) солдат и офицеров, пройдут кровопролитнейшие бои Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге, в Берлинской операции Георгий Жуков пожертвует жизнями десятков тысяч солдат и офицеров только ради того, чтобы СССР взял Берлин раньше союзников. Такая вот кровавая вишенка по спецзаказу на торте для победителя – усатого вампира в маршальском мундире с пентаграммами. Интересно, а с какими тогда дивизиями врага шла война, если, по словам Сталина, лучшие из них к 3 июля 1941 года были «разбиты»? Или это были дивизии-призраки, о существовании и дислокации которых «мудрое» руководство СССР попросту не знало?! То есть, ложь сталинской пропаганды очевидна.

Сегодня, в настоящей России, к сожалению, культ личности, можно сказать, не развенчивается, а даже завинчивается, завинчивается крепко, как одна из самых важных гаек в нынешней неототалитарной системе. Перефразируя известные строки Владимира Маяковского, давайте спросим себя честно: если такие гайки закручиваются, значит это кому-то нужно? Попробуем разобраться.

Только начался Новый год, а председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая 14 января, первое пленарное заседание весенней сессии, заявил, что защита исторической памяти является абсолютным приоритетом депутатов Государственной думы в международной работе.

Вячеслав Володин выступает с речью об исторической памяти

Историческая память, безусловно, в любой стране дóрога нации. Но вот только, как оказывается, достаточно разной она бывает. Например, известный писатель Юлиан Семенов в свое время встречался за рубежом с нацистскими преступниками: бывший оберштурмбаннфюрером СС и любимцем Адольфа Гитлера Отто Скорцени, получившем широкую известность в годы Второй мировой войны своими успешными спецоперациями. Он принимал писателя на своей роскошной вилле в Испании. А с Карлом Вольфом, в прошлом одним из творцов СС, соратником Генриха Гиммлера, обергруппенфюрером СС, который в 1942 году организовывал перевозку евреев из Варшавы в лагерь смерти Треблинка, даже удалось сфотографироваться.

Отто Скорцени (слева), Юлиан Семенов с Карлом Вольфом (справа)

Юлиан Семенов брал у них интервью, что нашло отражение в его книге «Лицом к лицу», изданной еще при советской цензуре!!! Но власть разрешала известному писателю и журналисту такие вещи, поскольку сам он внес колоссальный вклад в популяризацию работы силовых структур в советском обществе. Обычные граждане, смотря фильмы «ТАСС уполномочен заявить», «Петровка-38», «Противостояние» или читая книги писателя, гордились, что они живут в стране, где такие замечательные и отважные разведчики, контрразведчики и милиционеры, которые надежно защищают их мирную жизнь. При этом особенно важно было то, что Ю.Семенов очеловечивал своих героев: на экране и в книгах мы встречаем неординарных офицеров, а людей интересных, обаятельных, эрудированных, интеллектуалов, людей с какими-то хобби, не без недостатков, умеющих, например, проявить смекалку, юмор, но при этом беспощадных к шпионам и преступникам, и в целом к врагам Родины. То есть Семенову удалось найти тот важный камертон этих двух, казалось бы, несовместимых категорий. Поэтому народу были душевно близки его киногерои, например, офицер КГБ, полковник Славин в фильме «ТАСС уполномочен заявить», в исполнении Юрия Соломина или майор Костенко в «Петровке 38» (Василий Лановой).

Шедевры творчества Юлиана Семенова

И опыт Семенова успешно использует сегодня, но уже на несколько ином уровне, более продуманном и с более глубоким манипуляционным потенциалом.

В России всегда любили военные фильмы: в них была показана судьба простых людей, которые несут тяготы и лишения тех трагических лет. В этих фильмах был показан человек, и это важно в дальнейшем. Следует также отметить, что эти фильмы даже в СССР не были настолько пропагандистскими, как сегодня. Скорее они были своеобразной семейной реликвией. Многие люди любили смотреть их в семейном кругу, потому что в этих фильмах, особенно в киноэпопеях были показана история какой-либо семьи, как, например, в знаменитом сериале «Вечный зов». Но в советских фильмах практически не показывали офицеров НКВД, МГБ, СМЕРШ в качестве главных героев. Фигурировали чекисты периода Феликса Дзержинского, а вот энкаведисты времен Ежова, Ягоды, Берии были обойдены вниманием кинопропаганды. Хрущевская оттепель, горбачевская гласность создали боязко-негативное впечатление в обществе об энкаведистах. В конце 80-х – начале 90-х годов на экран вышло достаточно много фильмов, из которых массовый зритель узнавал о сталинских репрессиях внутри страны и карательной деятельности НКВД на фронте, в том числе, со стороны особого подразделения СМЕРШ. Следует отметить, что СМЕРШ, кроме НКВД существовал еще в двух наркоматах – обороны и Военно-морского флота. СМЕРШ Наркомата обороны был самым важным и подчинялся непосредственно Главному, то есть, Сталину.

Не случайно сегодня в России мы видим совершенно другой образ офицера СМЕРШ на киноэкране. Это чаще всего уже не кровожадный палач-энкаведист, который с чудовищной жестокостью пытает «врагов народа», заставляя их подписать признательные показания о шпионской деятельности. Напротив, это образцовый офицер, контрразведчик СМЕРШа, который беспощаден к врагам Родины, как внутри государства, так и за его рубежами. Известно, что вера является одним и основополагающих лингвокультурных концептов в России. И здесь это сакральный аспект актуализируется в кино: наш герой – не слепой фанатик, неистово преданный сталинской тоталитарной системе, а человек, который верит в гениального вождя и необходимость возмездия в отношении врагов его Родины. Тем самым, жестокость камуфлируется/маскируется верой. На киноэкране это не дегенерат, который тупо выполняет приказы руководства, а интеллектуал: он владеет иностранными языками, знает культуру страны и светский этикет. Ключевую роль в этом поистине кафковском превращении играет ЛЮБОВЬ. Как правило, по сюжету в тылу его ждет девушка, которую и зрителям, сидящим со своей семьей дома у телеэкрана, невозможно не полюбить: васильковые глаза, золотисто-русые волосы, нежные руки, цветастый сарафанчик. К такой хочется вернуться домой после войны, в мирную жизнь. И наш герой тоже нежен по отношению к ней: он пишет письма, вспоминает о совместных прогулках и т.д. Или это боевая подруга, война разбросала их по разным фронтам, но они ищут и находят друг друга. Этот образ также мил зрителям: аккуратная гимнастерка облегает стройную талию, пилотка с красной звездочкой как аксессуар в стиле милитари, глаза красивы, но в них рядом с любовью еще и беспощадность к врагам (см. анонс ниже).

Но обратите внимание на текст в этом анонсе: Оперативнная группа Смерша прибывает в Одессу, чтобы раскрыть сеть завербованных агентов абвера из числа местного населения. В состав группы входят следователи военной прокуратуры Светлана Елагина и Иван Рокотов, потерявшие друг друга в 1941 году и вновь втретившиеся после долгой разлуки. Местное население в Одессе здесь возникает не случайно. Вот и 25 кадр долгожданный: Украина в образе врага.

Здесь также важен вопрос о системе: в военных фильмах ельцинской эпохи офицер НКВД, как правило, сам в конечном итоге становился жертвой той системы, которой он фанатично предан, которая сама же его и перемалывает как мясорубка. Перед ним две двери в ад: расстрел или лагерь ГУЛАГ. Нынешний же офицер СМЕРШ на экране, возвращается домой после успешного выполнения боевого задания и становится героем, получает орден. Система его не карает, она его вознаграждает. А значит – это справедливая система. И логически напрашивается вывод, что и Победа далась во многом благодаря системе, пусть и тоталитарной, но которая, по замыслу манипуляторов, была необходима в то жестокое время. Самое страшное, что и геноцид собственного народа оправдывается под девизом «время было такое, суровое» - нужно было быть беспощадным к врагам Родины. То же самое было и в нацистской Германии – характеристика «беспощаден к врагам Рейха».

Если мы подведем итог данного анализа с привлечением такой междисциплинарной области знания как когнитивная лингвистика, то получится следующая картина.

Таблица 1. Сравнительная характеристика общих слотов в структурах фреймов «ПАЛАЧ» и «КОНТРРАЗВЕДЧИК»

Таким образом, в сознании зрителя образ палача успешно заменяется понятием «контрразведчик», то есть, защитник, выявляющий врагов. И зрителю этот образ становится близок. Он ассоциируется с Победой, которую обеспечил Главный – Сталин, который создал СМЕРШ и которым он руководил

Популяризация идет с использованием знаковых политических фигур:

Такого количества фильмов об офицерах НКВД не было в СССР, когда кино было неотъемлемым атрибутом патриотического воспитания и антифашисткой пропаганды. В СССР никакого культа СМЕРШа не существовало. Отъявленным советским пропагандистам не приходило в голову прославлять особистов, которых в армии не любили. Теперь они нужны для создания мифологического образа победителя, который уничтожал врага не только на фронтах войны, но и в тылу, находил предателей и отщепенцев за границей дабы совершить акт возмездия.

Таким образом, объективные исторические факты и значения на экране в России сегодня сводятся к мифологемам и/или идеологемам, в результате в сознании читателей или зрителей создается мифологизированная картина мира, т. е., необъективная, искаженная, которая должна заменить объективную картину мира.

И зритель с такой картиной, поверьте, оправдает любую акцию за рубежом просто потому, что она направлена на уничтожение мифологического врага. Достаточно вспомнить подрывные операции по так называемому «возвращению» Крыма, убийство Зелимхана Яндарбиева в Катаре в 2004 году, отравление Александра Литвиненко в Лондоне радиоактивным полонием в 2006 году, отравление Скрипалей в марте 2018-го в Солсбери с помощью нервно-паралитического «Новичка», убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019.

И теперь стоит еще раз вернуться к словам Вячеслава Володина. Достаточно странный акцент, правда? Причем здесь международная работа? По-моему, вполне очевидно, при чем. В ближайшее время мир может стать свидетелями не только грандиозного пропагандистского «победобесия», но и дальнейшей подрывной деятельности в Европе. Достаточно вспомнить пропагандистские атаки на Польшу, как реакцию на бесспорный тезис о вине сталинского и гитлеровского режимов в развязывании Второй мировой, и недавняя неудавшаяся попытка подготовки покушения «сантехников» с диппаспортами на Билла Браудера в швейцарском Давосе. Проснись, Европа!

Барбашов Владимир, эксперт в области информационных войн,

общество Solidarus («Солидарность с гражданским обществом в России»)

г. Берлин, Германия