Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 11 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 11 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Графіки погодинних відключень діятимуть у частині регіонів
колаж: glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

11 березня 2026 року у частині областей з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.

Читайте також:

Теги: енергетика Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через ворожі атаки у кількох регіонах знеструмлені споживачі
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
13 лютого, 13:12
Президент заявив, що скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна
Росія готує нові удари по енергетиці, поки Україна пропонує мир у Женеві – Зеленський
16 лютого, 20:44
Сильних пошкоджень зазнала критична інфраструктура Херсонської громади
РФ атакувала критичну інфраструктуру Херсонської області: запроваджено екстрені відключення
17 лютого, 21:03

Суспільство

Як будуть вимикати світло 11 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 11 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Глава МВС пояснив, чому поліція не затримала політтехнолога Петрова
Глава МВС пояснив, чому поліція не затримала політтехнолога Петрова
Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич
Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич
Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь
Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь
Житло без сховища тепер у минулому: Зеленський підписав закон
Житло без сховища тепер у минулому: Зеленський підписав закон
Скандал із благодійним фондом соратниці Порошенка. Депутатка Зінкевич пояснила несподівану вигоду
Скандал із благодійним фондом соратниці Порошенка. Депутатка Зінкевич пояснила несподівану вигоду

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua