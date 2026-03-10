Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із прапором РФ під час верифікації

Тато дівчини, якій заблокували рахунок через начебто російський прапор, служить у лавах ЗСУ

Monobank заблокував рахунок клієнтки, яка проходила відеоверифікацію нібито на тлі російського прапора. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Threads, передає «Главком».

«Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням чого заблокували ії рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…», – написав Гороховський.

Реакція дівчини

Клієнтка українського банку Карина Кольб відреагувала на інцидент, заявивши, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах. Відповідний допис вона опублікувала у Threads.

«Я – та сама людина з цього посту. Спочатку я звернулася в monobank з приводу того, що мені заблокували картку. Я була не вдома і навіть не звернула уваги на те, що висить на стіні. Після цього я побачила, що «прославилася» на весь інтернет – на мене звалилося багато хейту. Але хочу сказати одне: це прапор Словенії. Ця людина, не розібравшись у ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресора. У мене воює вся моя родина. Я народилася в Україні і люблю її. Але людям аби когось принизити і облити брудом», – написала дівчина.

Утім деякі користувачі соцмереж вважають, що прапори різні, а дівчина просто намагається відбілити свою репутацію.

Військовий Сергій Гнезділов повідомив деталі

На скандал відреагував військовий Сергій Гнезділов. Він зазначив, що поспілкувався з Кариною Кольб. За словами дівчини, у 2023 році вона переїхала з Харкова до Словенії як біженка, а згодом – до Німеччини. Її тато служить у лавах ЗСУ.

Гнезділов зазначив, що не знайшов на її сторінці жодних ознак проросійських поглядів. За його словами, на опублікованих світлинах присутній український прапор, а також вона поширює дописи груп із пошуку зниклих безвісти та інформацію з українських джерел.

Заява Гороховського

«Обожнюю жанр «не все так однозначно». Бачу дописи деяких «стурбованих» громадян, щодо захисту персональних даних на фото з прапором. Відповідаю: у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам. Любите Росію – обходьте нас десятою дорогою. P.S. в неї на фото «флаг расеи», – написав співзасновник банку.