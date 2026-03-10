Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із прапором РФ під час верифікації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із прапором РФ під час верифікації
Карина Кольб заявила, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах
фото: gorokhovsky/Threads

Тато дівчини, якій заблокували рахунок через начебто російський прапор, служить у лавах ЗСУ

Monobank заблокував рахунок клієнтки, яка проходила відеоверифікацію нібито на тлі російського прапора. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Threads, передає «Главком».

«Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням чого заблокували ії рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…», – написав Гороховський.

Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із прапором РФ під час верифікації фото 1

Реакція дівчини

Клієнтка українського банку Карина Кольб відреагувала на інцидент, заявивши, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах. Відповідний допис вона опублікувала у Threads.

«Я – та сама людина з цього посту. Спочатку я звернулася в monobank з приводу того, що мені заблокували картку. Я була не вдома і навіть не звернула уваги на те, що висить на стіні. Після цього я побачила, що «прославилася» на весь інтернет – на мене звалилося багато хейту. Але хочу сказати одне: це прапор Словенії. Ця людина, не розібравшись у ситуації, дозволила собі виставити мене на загальний огляд. Я в жодному разі не підтримую країну-агресора. У мене воює вся моя родина. Я народилася в Україні і люблю її. Але людям аби когось принизити і облити брудом», – написала дівчина.

Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із прапором РФ під час верифікації фото 2

Утім деякі користувачі соцмереж вважають, що прапори різні, а дівчина просто намагається відбілити свою репутацію.

Військовий Сергій Гнезділов повідомив деталі

На скандал відреагував військовий Сергій Гнезділов. Він зазначив, що поспілкувався з Кариною Кольб. За словами дівчини, у 2023 році вона переїхала з Харкова до Словенії як біженка, а згодом – до Німеччини. Її тато служить у лавах ЗСУ.

Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із прапором РФ під час верифікації фото 3

Гнезділов зазначив, що не знайшов на її сторінці жодних ознак проросійських поглядів. За його словами, на опублікованих світлинах присутній український прапор, а також вона поширює дописи груп із пошуку зниклих безвісти та інформацію з українських джерел.

Заява Гороховського

Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із прапором РФ під час верифікації фото 4

«Обожнюю жанр «не все так однозначно». Бачу дописи деяких «стурбованих» громадян, щодо захисту персональних даних на фото з прапором. Відповідаю: у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам. Любите Росію – обходьте нас десятою дорогою. P.S. в неї на фото «флаг расеи», – написав співзасновник банку.

Теги: банк скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український скелетоніст Владислав Гераскевич тримає свій шолом із зображенням жертв війни його країни з Росією в Кортіна-д'Ампеццо 12 лютого 2026 року
Скандал з шоломом пам'яті. Страх перед правдою став вищим за олімпійські ідеали
13 лютого, 13:40
Скандал на телеканалі «Прямий»: медіа перепросило французького блогера за російську мову
Скандал на телеканалі «Прямий»: медіа перепросило французького блогера за російську мову
11 лютого, 19:16
Штучний інтелект посварився з розробником
Штучний інтелект посварився з розробником
16 лютого, 08:35
Росіянка Анастасія Кучерова несла табличку збірної України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 
Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою
18 лютого, 16:55
Владислав Гераскевич, український скелетоніст, виступає в шоломі, присвяченому атлетам України, які загинули через війну
Рада звернулася до МОК із підтримкою скелетоніста Гераскевича
11 лютого, 14:03
Гераскевич: Сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань
Гераскевич запропонував МОК завершити скандал щодо «шолома пам’яті»: деталі
12 лютого, 09:12
Відео Ольги Сумської обурило українців
Ольга Сумська опублікувала відео під пісню росіянина. Українці обурені
4 березня, 14:19
Серед українціві є попит на гривневі інструменти
Представник НБУ розповів, в чому зберігають заощадження українці
4 березня, 19:15
Цибульська заявила, що не планувала проводити концерт в День пам’яті жертв Голодомору
Концерт у День пам’яті жертв Голодомору. Ольга Цибульська прокоментувала скандал
Сьогодні, 16:39

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 11 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 березня 2026: традиції та молитва
Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із прапором РФ під час верифікації
Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із прапором РФ під час верифікації
«Укрзалізниця» підняла ціну на одну з найпопулярніших послуг
«Укрзалізниця» підняла ціну на одну з найпопулярніших послуг
Як будуть вимикати світло 11 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 11 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Глава МВС пояснив, чому поліція не затримала політтехнолога Петрова
Глава МВС пояснив, чому поліція не затримала політтехнолога Петрова
Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич
Чому «Госпітальєри» досі не інтегровані до ЗСУ? Пояснення нардепки Зінкевич

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua