«Укрзалізниця» підняла ціну на одну з найпопулярніших послуг

Йдеться про вартість постільної білизни у плацкартних і купейних вагонах

У поїздах «Укрзалізниці» з 1 березня подорожчала постільна білизна у плацкартних і купейних вагонах. Тепер комплект коштує 95 гривень замість 80. Про це повідомляє «Главком».

Комплект постільної білизни, яким користується більшість пасажирів під час нічних та далеких поїздок у плацкартних і купейних вагонах, подорожчав. З 1 березня його вартість зросла з 80 до 95 гривень. Таким чином ціна підвищилася на 15 гривень за комплект.

Попереднє підвищення ціни відбулося у 2024 році. Тоді вартість цієї послуги збільшили з 50 до 80 гривень. До цього ціна залишалася незмінною майже п’ять років.

Після попереднього підвищення «Укрзалізниця» почала оновлювати постільну білизну у поїздах. У вагонах далекого сполучення поступово замінили старі комплекти, а також запустили програму оновлення матраців і подушок.

У компанії пояснювали, що індексація вартості дає змогу підтримувати якість сервісу та закуповувати нові комплекти постільної білизни.

Останніми роками «Укрзалізниця» рідко змінювала ціни на додаткові послуги у поїздах. Водночас у 2025 році вперше за сім років подорожчали вдвічі напої у вагонах: чай, кава та вода.

Основна ж вартість квитків залежить від типу вагона, відстані поїздки, попиту на конкретний рейс та сезонності. Тому навіть невеликі зміни у додаткових послугах часто помітні для пасажирів.

Нагадаємо, що фонд державного майна отримає в управління 1592 конфіскованих російських вантажних вагони, які передадуть у користування «Укрзалізниці».