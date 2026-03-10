Яке релігійне свято відзначається 11 березня 2026: традиції та молитва
Релігійне свято 11 березня: День пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського
11 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять святого Софронія, патріарха Єрусалимського. Це свято присвячене одному з наймудріших захисників християнства, чиє життя стало прикладом служіння Богу та рідному місту в найскладніші часи.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 березня 2026 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського
Святий Софроній народився в Дамаску близько 560 року. З юних років він вивчав різні науки, за що отримав прізвисько «Софіст» (Премудрий). Проте земна мудрість не задовольнила його, і він вирушив у мандри монастирями, ставши духовним учнем відомого старця Івана Мосха. Разом вони відвідали Палестину, Єгипет і Рим, збираючи мудрість пустельників.
У 634 році Софронія було обрано Патріархом Єрусалимським. Його служіння припало на драматичний період – облогу Єрусалима арабськими військами. Патріарх виявив неабияку мужність, особисто ведучи переговори з халіфом Омаром, щоб врятувати християнські святині від руйнування. Софроній також увійшов в історію як видатний богослов і поет: він написав багато молитов, тропарів та житій святих, зокрема саме йому приписують остаточну редакцію житія преподобної Марії Єгипетської.
Молитви дня
О, премудрий отче наш Софронію, патріарху славний! Ти, що словом і ділом захищав Церкву Христову і вчив нас правдивої віри, поглянь на нас, що до твого заступництва вдаємося. Вимоли у Милосердного Господа мир для нашої землі, спокій для сердець наших і мудрість у прийнятті рішень. Зміцни нас у випробуваннях, як ти зміцнював свій народ у часи скорботи, і доведи нас молитвами твоїми до вічного Царства Небесного.
Амінь
Народні вірування та прикмети
У народному календарі день Софронія вважався часом, коли природа остаточно прокидається, а птахи приносять на крилах справжнє тепло:
- Якщо цього дня почули спів жайворонка – це до швидкого та сталого потепління.
- Якщо прилетіли граки – сніг зійде дуже швидко, а літо буде вологим.
- Сильний вітер на Софронія обіцяє теплу весну, але з частими дощами.
- Пухнастий іній на деревах – до сонячної та ясної погоди найближчими днями.
- Наші предки вірили, що з цього дня починається активний рух соку в березах, тому придивлялися до дерев: якщо соку багато — літо буде дощовим.
Читайте також:
- Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст
- Державні та міжнародні свята у березні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
- Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду
- Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
- Календар рибалки на березень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Коментарі — 0