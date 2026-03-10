Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 11 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Релігійне свято 11 березня: День пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського

11 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять святого Софронія, патріарха Єрусалимського. Це свято присвячене одному з наймудріших захисників християнства, чиє життя стало прикладом служіння Богу та рідному місту в найскладніші часи.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського

Яке релігійне свято відзначається 11 березня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Софроній народився в Дамаску близько 560 року. З юних років він вивчав різні науки, за що отримав прізвисько «Софіст» (Премудрий). Проте земна мудрість не задовольнила його, і він вирушив у мандри монастирями, ставши духовним учнем відомого старця Івана Мосха. Разом вони відвідали Палестину, Єгипет і Рим, збираючи мудрість пустельників.

У 634 році Софронія було обрано Патріархом Єрусалимським. Його служіння припало на драматичний період – облогу Єрусалима арабськими військами. Патріарх виявив неабияку мужність, особисто ведучи переговори з халіфом Омаром, щоб врятувати християнські святині від руйнування. Софроній також увійшов в історію як видатний богослов і поет: він написав багато молитов, тропарів та житій святих, зокрема саме йому приписують остаточну редакцію житія преподобної Марії Єгипетської.

Молитви дня

О, премудрий отче наш Софронію, патріарху славний! Ти, що словом і ділом захищав Церкву Христову і вчив нас правдивої віри, поглянь на нас, що до твого заступництва вдаємося. Вимоли у Милосердного Господа мир для нашої землі, спокій для сердець наших і мудрість у прийнятті рішень. Зміцни нас у випробуваннях, як ти зміцнював свій народ у часи скорботи, і доведи нас молитвами твоїми до вічного Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі день Софронія вважався часом, коли природа остаточно прокидається, а птахи приносять на крилах справжнє тепло:

  • Якщо цього дня почули спів жайворонка – це до швидкого та сталого потепління.
  • Якщо прилетіли граки – сніг зійде дуже швидко, а літо буде вологим.
  • Сильний вітер на Софронія обіцяє теплу весну, але з частими дощами.
  • Пухнастий іній на деревах – до сонячної та ясної погоди найближчими днями.
  • Наші предки вірили, що з цього дня починається активний рух соку в березах, тому придивлялися до дерев: якщо соку багато — літо буде дощовим.

