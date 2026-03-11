11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 11 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

11 березня у світі відзначають Всесвітній день сантехніка та День інструментів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Софронія, патріарха Єрусалимського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 11 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день сантехніка

Це свято було ініційоване Всесвітньою радою сантехніків для підкреслення життєво важливої ролі сантехніки у забезпеченні здоров’я та безпеки суспільства. Належний доступ до чистої води та систем водовідведення є основою сучасної цивілізації.

День інструментів

Незвичне свято, яке закликає звернути увагу на інструменти, що допомагають нам у побуті та професійній діяльності. Це вдалий час для того, щоб навести лад у майстерні або придбати якісне обладнання для хобі.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського

11 березня православна церква вшановує пам'ять святого Софронія. Він народився в Дамаску у VI столітті та був відомий як надзвичайно освічена людина, за що отримав прізвисько «Софіст» (Премудрий). Більшу частину життя Софроній провів у мандрах святими місцями, був ченцем і захисником чистоти християнської віри проти тогочасних єресей.

У 634 році він став Патріархом Єрусалимським. Його правління припало на тяжкі часи облоги міста арабськими військами. Святий Софроній виявив неабияку мудрість та мужність, зумівши домовитися про безпеку християнських святинь. Він також залишив по собі багату літературну спадщину – гімни, молитви та житія святих, зокрема відоме житіє Марії Єгипетської.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 11 березня вважається початком активного руху соків у деревах та прильоту співучих птахів:

Якщо цього дня прилетіли граки – сніг скоро повністю зійде;

сильний вітер обіцяє теплу, але дощову весну;

якщо на Софронія чути спів жайворонка – це до тепла;

багато мишей у полі чи на подвір'ї – рік може бути неврожайним.

Історичні події

1669 – на Сицилії розпочалося найруйнівніше виверження вулкана Етна в історичні часи, що тривало п'ять місяців.

1702 – у Лондоні почала виходити перша щоденна газета The Daily Courant.

1811 – серед текстильників Ноттінгема розпочався луддитський рух, учасники якого знищували виробничі машини, побоюючись скорочення робочих місць.

1878 – Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством.

1921 – уряд УСРР ухвалив постанову про викуп у населення культурних цінностей для передачі державним музеям.

1931 – у СРСР заборонили продавати та ввозити Біблію.

1938 – у ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про «аншлюс» обох держав.

1941 – закон про ленд-ліз, підписаний президентом Ф. Д. Рузвельтом, передбачав передачу союзникам у Другій світовій війні боєприпасів, техніки, продовольства і стратегічної сировини на частково безоплатній основі.

1985 – на пленумі ЦК КПРС Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС.

1990 – на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість в якій отримали прихильники «Саюдісу», ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.

1990 – до влади у Чилі прийшов демократичний уряд; Августо Піночет пішов з поста президента.

1997 – Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.

2004 – терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.

2010 – в Австралії повністю скасована смертна кара.

2011 – Великий тохокуський землетрус у Японії магнітудою 9,0..9,1 спричинив радіаційну аварію на АЕС Фукусіма-1.

2020 – ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Георгій, Іван, Юхим (Єфим), Софроній.