Глава МВС пояснив, чому поліція не затримала політтехнолога Петрова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Клименко пояснив, що організація мобілізаційного процесу не входить до повноважень Міністерства внутрішніх справ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував ситуацію, пов’язану з можливістю мобілізації ведучого Володимира Петрова. Про це він зауважив під час виступу у Верховній Раді, передає «Главком».

Рада викликала главу МВС через ситуацію довкола політтехнолога, засновника і ведучого YouTube-каналу «Ісландія» Петрова.

Клименко пояснив, що організація мобілізаційного процесу не входить до повноважень Міністерства внутрішніх справ. За його словами, поліція лише виконує звернення територіальних центрів комплектування та інших уповноважених органів – зокрема може доставляти до ТЦК людей, які порушили вимоги мобілізаційного законодавства.

«Відповідно до закону Нацполіція діє виключно на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначений Конституцією та законами України. Питання участі та повноважень поліції в мобілізаційних заходах є чітко врегульованим. Нацполіція виключно за зверненням ТЦК бере участь у здійсненні заходів оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з військовослужбовцями ТЦК, здійснює адміністративне затримання у разі необхідності та доставлення ухилянтів безпосередньо в центри комплектування», – наголосив Клименко.

Нагадаємо, народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що медійні діячі Володимир Петров та Сергій Іванов були заброньовані від мобілізації з липня 2025 року різними організаціями. За словами Железняка, Петров мав бронювання від державної установи «Національне військове меморіальне кладовище», де був оформлений як фахівець відділу комунікацій та інформаційних технологій.

Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування через інформацію про те, що захист від мобілізації у державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» отримав політтехнолог та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров. Очільниця міністерства Наталія Калмикова, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді, підтвердила початок перевірки.

Тоді ж ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК) підтвердило інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров працював в установі провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

Згодом стало відомо, що Володимира Петрова було звільнено за власним бажанням.

Читайте також:

Теги: МВС мобілізація Володимир Петров Ігор Клименко

