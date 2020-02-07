Філарет обговорив з омбудсменом Денісовою законність ліквідації УПЦ КП



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Патріарх Філарет та омбудсмен Людмила Денісова

Денісова пообіцяла звернутися до міністра Бородянського з проханням надати повну інформацію щодо ліквідації УПЦ КП

На особистий прийом до омбудсмена Людмили Денісової 7 лютого прийшов патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Під час прийому Філарет поінформував, що до нього звертаються громадяни України, які вважають себе мирянами Української православної церкви Київського патріархату, щодо позбавлення їх права залишатися паствою цієї церкви.

В січні 2019 року Міністерство культури України зняло з реєстрації як юридичну особу Українську православну церкву Київського патріархату, в тому числі Київську патріархію УПЦ КП.

«Згідно ст. 35 Конституції України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод кожен має право на свободу думки, совісті та релігії, тому за цим фактом буду звертатися до міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського з проханням надати повну інформацію щодо ліквідації УПЦ КП як юридичної особи для вивчення законності такого рішення», - написала Денісова.

До слова, Східно-Молдавський єпископ попросився до церкви Київського патріархату на чолі з Філаретом.

Нагадаємо, що УПЦ Київського патріархату більше не має юридичного статусу. Сам же владика Філарет залишається в складі єпископату Української православної церкви, проте втратив канонічні права і позбувся членства у Синоді УПЦ.

Зазначимо, що у Феларета відреагували на рішення Української православної церкви, заявивши, що ухвали Священного синоду Православної церкви України від 4 лютого 2020 року щодо Святійшого патріарха Філарета не мають ніякої канонічної чи юридичної сили, оскільки Патріарх Філарет є предстоятелем іншої церкви – Української православної церкви Київського патріархату та не є ієрархом Православної церкви України.

Нагадаємо, що предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній закликав главу ліквідованої УПЦ КП, почесного патріарха Філарета до примирення і до подальшої участі у розбудові визнаної УПЦ, водночас вказавши, що Філарет перебуває в «самоізоляції».