Митрополит Сербської церкви прокоментував надання Томосу Українській православній церкві
Амфілохій заявив, що рішення про надання Томосу Українській церкві «було згубним для Константинопольського патріархату»
Митрополит Чорногорсько-Приморський Сербської православної церкви Амфілохій прокоментував надання Українській православній церкві Томосу.
Як зазначається на сторінці «Балканського оглядача» у Facebook, Амфілохій в інтерв'ю місцевому виданню «Глас Српске» заявив, що це рішення «було згубним для нинішньої та майбутньої ролі Константинопольського патріархату».
«Така позиція щодо Української церкви шкодить і Константинополю, і єдності православ'я», - вважає митрополит СПЦ.
Також Амфілохій розповів про своє ставлення, до подій в Чорногорії навколо прийняття Закону про свободу віросповідання.
На думку митрополита, цей закон написаний в дусі «ленінізму». «Те, що говорили і робили леніністи після революції, викрадаючи власність і храми, практично робить сьогоднішній уряд Чорногорії», - наголошує Амфілохій.
Варто зазначити, що влада Чорногорії вирішила боротися за духовну незалежність від колишнього «старшого брата» - Сербської православної церкви. Парламент Чорногорії в ніч на 27 грудня 2019 року ухвалив Закон про свободу віросповідання або віри та про правовий статус релігійних громад. Чорногорська православна церква, що проголосила себе автокефальною у 1993 року, подібно до Української православної церкви бореться за міжнародне визнання.
Як повідомлялося, рік тому 6 січня Українська церква отримала Томос про автокефалію.
Патріарх Варфоломій вважає надання автокефалії Українській церкві головною подією року.
Нагадаємо, 8 листопада минулого року Олександрійська православна церква визнала УПЦ. Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II на літургії згадав ім'я Митрополита Епіфанія.
Також у кінці листопада повідомлялося, що Болгарська церква почала згадувати УПЦ в літургії. А 12 жовтня Елладська православна церква першою визнала автокефалію Української православної церкви і офіційно почала спілкування з помісною церквою України.
На початку грудня 2019 року Московська церква в Україні розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за РПЦ.
До відома, на початку лютого цього року парафіянами Помісної церкви України називають себе 38,6% українців, парафіянами Московської церкви - 20,7%.
Зазначимо, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією помісної Української православної церкви (Православної церкви України).
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