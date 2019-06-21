Філарет вирішив звільнити настоятеля монастиря біля Києво-Печерської лаври



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Настоятель Свято-Феодосіївського монастиря архімандрита Макарій проігнорував вчорашній «собор» Філарета

Почесний патріарх УПЦ Філарет видав розпорядження про звільнення настоятеля Свято-Феодосіївського монастиря у Києві архімандрита Макарія (Папіша) і призначення на його місце архімандрита Андрія (Маруцака).

Про це повідомляє BBC Україна.

Макарій відмовився брати участь у вчорашньому «соборі» Київського патріархату, на якому був присутній отець Андрій.

В п’ятницю, 21 червня, група людей на чолі з отцем Андрієм прибула в Свято-Феодосійський монастир, який привіз два документи. Перший - наказ Філарета як Київського патріарха про звільнення настоятеля Макарія, другий - про призначення на його місце архімандрита Андрія.

Фото документу BBC Україна

Наразі в монастирі ситуація напружена. На місці є кілька нарядів поліції, а на вулиці чергують автобуси з правоохоронцями. Зараз на місці працюють юристи обох сторін. Настоятель Макарій відмовляється передати керівництво.

Нагадаємо, Свято-Феодосіївський монастир належав УПЦ Київського патріархату, але після створення ПЦУ перейшов до неї.

Як повідомлялось, 20 червня у Києві у Володимирському соборі з ініціативи Філарета відбулось зібрання деяких ієрархів, священників та мирян УПЦ Київського патріархату. Учасники назвали його «помісним собором» і постановили відновити діяльність Київського патріархату.

Православна церква України не визнає це зібрання та планує ухвалити рішення у відповідь на найближчому синоді 24 червня.