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    Суспільство

    Філарет не боїться анафем від Епіфанія

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    Філарет не боїться заборони на діяльність Київського патріархату від митрополії Православної церкви України і навіть Вселенського патріарха Варфоломія - Філарет не боїться анафем від Епіфанія
    Філарет не боїться заборони на діяльність Київського патріархату від митрополії Православної церкви України і навіть Вселенського патріарха Варфоломія

    «Якщо і застосують санкції, то буде точно так, як і з анафемою. Для мене це не буде мати жодного значення», - Філарет

    Почесний патріарх Української православної церкви Філарет говорить, що не боїться анафем від предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія за відстоювання існування Київського патріархату. Про це патріарх розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    На питання, чи можуть у ПЦУ  застосувати проти нього церковні санкції, Філарет відповів: «Якщо і застосують, то буде точно так, як і з анафемою. Для мене це не буде мати жодного значення».

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    Також патріарх Філарет не боїться заборони на діяльність Київського патріархату від митрополії Православної церкви України і навіть Вселенського патріарха Варфоломія.

    «Справа у тому, що вони не будуть мати жодного стосунку до єпископату і парафій Київського патріархату. Тому що вони не підпорядковані їм», - наголошує патріарх.

    Хоча не дивлячись на свої попередні заяви щодо відновлення Київського патріархату, Філарет не хоче розділяти УПЦ КП і ПЦУ.

    «Я хочу, щоб Київський патріархат і ПЦУ були єдині і не розділялися. І щоб всі внутрішні суперечки з часом подолати. Це як з Кримом і Донбасом: щоб не просто там був мир, а щоб був справедливий мир, щоб війська вийшли, а території повернули назад. Так і тут: примиритися на підставі незалежної Української православної церкви. Тільки на цій основі може бути порозуміння», - вважає патріарх.

     «Зі шляху –  незалежній державі – незалежна Церква, я не зійду», - пообіцяв він.

    Нагадаємо, Філарет звинуватив Епіфанія у порушенні домовленностей щодо управління церквою після отримання Томосу. В свою чергу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

    Філарет вирішив відновити УПЦ Київського патріархату і тому на 20 червня скликає Помісний собор.

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