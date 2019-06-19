Скандал у Богословській академії. «Нам сказали прямо – обирайте: або Філарет, або…» церква

Відрахований студент Київської православної богословської академії Антон Павленко

Відрахований студент Антон Павленко поплатився за співпрацю з 90-річним патріархом

Минулого тижня стало відомо, що з Київської православної богословської академії виганяють двох студентів. Повідомлення розповсюдив інформаційний ресурс cerkva.info, який контролює почесний патріарх Української православної церкви Філарет. Мова йшла про іподиякона Івана Музику і працівника пресслужби патріарха Філарета Антона Павленка. Була озвучені й причина виключення: «за участь у «Форумі української інтелігенції» «За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!», який минулого тижня пройшов на підтримку Філарета.

ЗМІ також розповсюдили й відповідний наказ про відрахування за підписом ректора навчального закладу Олександра Трофимлюка. Причина цього рішення, як зазначається у документі, - «участь у заходах, що ставлять за мету спричинити розкол єдиної Помісної православної церкви України».

Варто зазначити, що подіям у Академії передував конфлікт між самим Трофимлюком і патріархом Філаретом. Трофимлюк був настоятелем церкви у Солом’янському районі Києва, у єпархії, підпорядкованій Філарету. Але коли Богословська академія перейшла у підпорядкування новому предстоятелю, почесний патріарх поставив перед ректором вимогу: визначатися, яку роботу він обирає.

За словами Філарета, протоієрей Олександр Трофимлюк опинився «у подвійному підпорядкуванні». «І тоді я йому сказав, щоб він вибирав. Але він захотів бути і ректором, і настоятелем. Тому я його зняв. Він не підкорився, й провів таємно збори парафії про перехід до митрополита Епіфанія без благословення правлячого архієрея. І за це я йому заборонив у священнослужінні», - розповів Філарет в інтерв’ю «Главкому».

Примітно й те, що скандал в академії стався напередодні запланованого на 20 червня «помісного Собору УПЦ КП». Саме так анонсують це зібрання у Філарета. Організацією заходу у числі інших займається і Антон Павленко. В інтерв’ю «Главкому» відрахований студент Богословської академії назвав незаконним рішення керівництва навчального закладу, пояснив, чому підтримує 90-річного патріарха, та переконує, що десятки інших студентів теж незадоволені ситуацією у новоствореній церкві, але змушені мовчати…

За наказом ректора Богословської академії Олександра Трофимлюка вас було відраховано «за участь у заходах, що ставлять за мету спричинити розкол єдиної Помісної православної церкви України». Які саме ваші дії були спрямовані на розкол?

Мені ніхто офіційно не повідомляв, що мене відрахували. Мені мої однокурсники надіслали фотографію наказу про відрахування, який адміністрація повісила на дошці оголошення. Це вся інформація, яку я з цього приводу отримав. Адміністрація духовної школи мені нічого не повідомляла, ані ректор, ані проректор мене не викликали до кабінету, щоби сказати про причину мого відрахування.

Як ви самі собі пояснили причини такого рішення?

Законних підстав на це немає. Виключили мене і Івана Музику з 4-го курсу, який є іподияконом патріарха. Я є фотографом патріарха і працюю у пресцентрі Київської патріархії. Це все сталося тому, що я працюю на Пушкінській (резиденція святійшого Філарета – «Главком») біля патріарха. Інших причин відрахування я не бачу. Івана Музику на наступний день після відрахування поновили.

І йому, і вам закидають участь у Форумі української інтелігенції «За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!», який пройшов минулого тижня на підтримку позиції патріарха Філарета.

Саме так. Лише цим вони пояснюють моє відрахування, більше нічим.

То ви бачилися з ректором, питали про причини?

Наступного дня після цього рішення я зайшов до кабінету ректора запитати, чи даватимуть мені якусь довідку про закінчення двох курсів. Він відповів, що випишуть академічну довідку про закінчення двох курсів. Сказав це у добрій, гарній манері. І все – більше нічого не пояснював.

«Вони знають, що я патріарха ніколи не покину»

Сайт патріархії cerkva.info повідомляє про репресії проти студентів і тиск на них з боку керівництва вишу через інакодумство. Хто і в якій спосіб чинить тиск і з якого моменту це почалося?

Почалося це все приблизно два тижні тому. В академії є такий підрозділ, який називається інспекція. Інспектори займаються поведінкою студентів, слідкують за відвідуваністю. Вони нас, усіх працівників Пушкінської викликали: паламарів, іподияконів Володимирського собору, які є студентами, і повідомляли, що ось так і так. Комусь повідомляли у приватній розмові, казали: ви ж розумієте, якщо підете на Собор після певних дій патріарха, ви до академії можете не повертатися. Так прямо і говорили: обирайте, або Собор Філарета, або академія. Мені персонально нічого не говорили. Причина простіша. Вони знають, що я патріарха ніколи не покину. Це моя позиція, це моє бачення. Вони не можуть нав’язати людині інше бачення.

Кажете, що всі проблеми почалися два тижні тому. Чому ж не раніше, адже про конфлікт патріарха Філарета і предстоятеля УПЦ митрополита Епіфанія відомо вже кілька місяців?

Проблеми почалися із початком розмов про проведення Собору і Форуму.

Але ж ми пам’ятаємо про конфлікт ще на Об’єднавчому соборі, суперечності у позиціях патріарха Філарета з іншими членами Синоду під час засідань. Це раніше ніяк не позначалося на студентах, які співпрацювали зі святійшим?

Жодним чином. Проблеми у студентів почалися нещодавно.

Наскільки багато студентів академії поділяють вашу думку щодо ситуації у церкві?

Про всіх не скажу, не з усіма ж спілкуюся. Маю певне коло спілкування, друзів. Навіть деяким з них у керівництві академії казали, що вибирай, або дружба, або навчання. Говорили, щоби вони трималися Павленка подалі.

Скільки близьких до патріарха Філарета людей є студентами академії?

Дивлячись про яку близькість до патріарха ідеться. Або це просто іподиякон, який допомагає у служінні, або це якийсь працівник, який працює над окремими питаннями, виконує доручення патріарха. Така особа одна, цією особою був я. Якщо взяти усіх працівників, які пов’язані з Пушкінською, з патріархією, із Володимирським (патріаршим – «Главком») собором, то це приблизно 15-20 людей.

Думаю, що наказ про відрахування був застосований тільки для мене. Іван Музика потрапив на Форум («За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!»), якщо чесно, випадково. Він просто прийшов, допоміг нам, патріарху, його супроводжував. Тобто ніяких дій не вчиняв. Тобто цей наказ спрямований проти мене.

Ректор Київської православної богословської академії Олександр Трофимлюк

«Це як студентам забороняли ходити на Майдан за часів президента Януковича»

Чи будете добиватися поновлення, які механізми для цього існують?

Ми робитимемо все, щоби була справедливість. Поки міркуємо, як правильно це зробити.

Київська православна богословська академія – є акредитованим вищим навчальним закладом (отримав акредитацію 21 червня 2016 року). Тож, якщо це акредитований заклад, там повинні діяти закони, розпорядження Міністерства освіти. У статті 46 Закону «Про вищу освіту» ідеться про підстави для відрахування студентів. Серед них неуспішність, нездача сесії, несплата коштів за навчання, тобто порушення контракту. Всіх цих речей до мене застосувати не можна. Тобто це відрахування відбулось через мої особисті погляди, мою позицію і бачення ситуації у церкві. Якби цей навчальний заклад був не акредитований, належав би тільки одній конфесії, тоді б могли відраховувати кого завгодно. А якщо заклад акредитований, вони не мають абсолютно ніякого права вчиняти такі дії, бо вони незаконні. Відраховувати людину за погляди? Це як студентам забороняли ходити на Майдан за часів президента Януковича.

Яких дій ви очікуєте від Міносвіти в цій ситуації?

Розібратися із законністю цих рішень, наказу про відрахування.

Чи не вважаєте, що останні події, у тому числі навколо вас, є вигідними Московській церкві в Україні, та країні-агресору, яка її підтримує?

Заручником ситуації є насправді я. Щодо користі від цього Москві, то щодо цього не можу вам зараз щось сказати. Бо ми з ними абсолютно ніяких стосунків не маємо.

Як взагалі студенти Академії оцінюють останні події у церкві? Як змінювались настрої з тих пір, як стало відомо, що Україна отримає Томос?

Звичайно, студенти все обговорюють. Але винесення їхньої дискусії на якийсь більший простір, академічний, адміністрацію не було. Ці теми обговорюються лише у вузьких колах.

Ви кажете, що до останнього підтримуватимете патріарха Філарета і тому саме проти вас такі репресії. Чому захищаєте, адже Філарет на Об’єднавчому погодився на ліквідацію Київського патріархату, підписавши відповідну постанову помісного собору УПЦ КП? І ось тепер…

Знаєте, на сайті cerkva.info є відповідь на цю постанову («Постанову Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату», яка давала згоду на припинення діяльності УПЦ КП. Документ з підписав патріарх Філарет 15 грудня 2018 року. Проте зараз, на думку Філарета, помісного Собору Київського патріархату 15 грудня не було, а був просто збір підписів архієреїв під постановою помісного собору – «Главком»). Є всі роз’яснення про те, чому це не може називатися помісним собором. Тобто постанова, яка там прийнята і підписана не має юридичного характеру.

Якщо є дві протилежні позиції на одні і ті ж речі в церкві, через які ви стали заручником ситуації, як бажаєте вийти з цього конфлікту?

Чому різна логіка? Бо одна сторона використовує напівправду. Тобто вони (керівництво Православної церкви України під орудою Епіфанія – «Главком») частково говорять правду. Але упускають головні моменти, і звідси виходить перекручування.

Про які головні моменти йдеться?

Там же є підводні камені, домовленості, про які всі знають, але вони чомусь замовчуються (мова про домовленості між патріархом Філаретом і митрополитом Епіфанієм про те, що після обрання Епіфанія предстоятелем новоутвореної Української православної церкви, патріарх продовжуватиме де-факто управляти церквою, а митрополит опікуватиметься лише зовнішньою політикою церкви – «Главком»). Патріарх про це не мовчить.

Але патріарх також не договорює. Він сам висунув Епіфанія, а тепер обвинувачує предстоятеля Православної церкви у тому, що він не самостійний в ухваленні рішень, і що Москва має вплив на Українську церкву…

Це вони закидають, що ми співпрацюємо з Москвою. Це свідома маніпуляція, яку використовують для інформаційного знищення, всього, що стосується патріарха. Щодо слів патріарха, то я не можу за нього говорити, я не є його секретарем. Потрібно його питати про те, що він мав на увазі, кого він мав на увазі.

А хіба лунали такі обвинувачення від керівництва Української православної церкви?

Експерти заявляли. Зрозумійте, що усі ці експерти часто мають зв’язки з певними людьми, митрополією також.

Чи продовжуєте ви спілкуватися із друзями, які залишилися в академії, що вони розповідають про ситуацію, яка склалася?

Так, продовжую спілкуватися. Знаєте, я досі живу у гуртожитку, який надала академія. Кажуть, поки не знайдеш інше місце, можеш пожити.

Михайло Глуховський, «Главком»