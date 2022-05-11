«Понаїхало дармоїдів». Філатов розкритикував моніторингову місію ООН

Міський голова Дніпра у своєму стилі різко висловився на адресу представників ООН

Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував заяву голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер та роботу цієї структури Організації Об’єднаних Націй в цілому.

Коментуючи пост журналіста, радника міністра оборони Олексія Копитка, в якому той розбирав звіт Богнер, критикуючи декларативність цього документу та відсутність чіткого визначення ролі російських військових у руйнуваннях релігійних споруд та убивств мирних жителів, Філатов згадав про представників ООН у Дніпрі.

Міський голова лаконічно висловив своє ставлення до міжнародних гуманітарних організацій: «У нас тут у Дніпрі наїхало цих дармоїдів з ООН (ЮНІСЕФ, «Лікарів без кордонів», etc.) десятками організмів».

Сам Борис Філатов, за його словами, намагається уникати контактів із представниками міжнародних організацій. «Я з ними навіть не зустрічаюся. Нехай свою пургу женуть моїм заступникам», – пояснив свою позицію мер Дніпра.

Нагадаємо, що раніше мер Дніпра розкритикував лідерів Франції та Німеччини, назвавши їх жалюгідними лідерами своїх, колись великих націй. А прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана взагалі охарактериував як повністю аморальну мерзоту.

Також Борис Філатов різко висловлювався на адресу одного із спікерів Банкової, радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

Так, 17 квітня у інтерв’ю «Главкому» міський голова Дніпра зазначив, що йому не подобається інформаційна активність Арестовича. Філатов тоді зазначив, що Офіс президента має якось подумати, «вгамувати його потік свідомості».

5 травня Філатов уже прямо звернувся до Банкової з проханням закрити Арестовичу рота.

Зазначимо, що 6 травня під час свого чергового онлайн-брифінгу Олексій Арестович заявив, що віднині буде виступати раз чи два на тиждень, а не щодня, як до того.