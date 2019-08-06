Студія телефільмів «Укртелефільм» готується приєднатися до «Суспільного»



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За даними Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення, українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» не продана, а готується до приєднання до НСТУ

Державний комітет із питань телебачення і радіомовлення заявляє, що студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» була продана і готується до приєднання до Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ). Про це йдеться в повідомленні відомства.

У понеділок, 5 серпня, керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров повідомив, що фонд продав майновий комплекс державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм», розташований на вул. Кирилівська 160 у Києві, за 5,1 млн гривень.

«Поширюючи цю новину, деякі ЗМІ припустилися помилки, називаючи ДСП студією телевізійних фільмів та ілюструючи публікації фотографіями будівель і логотипом іншого державного підприємства - «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм», розташованого за адресою вул. Ованеса Туманяна, 15. ДСП «Укртелефільм» і «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм», незважаючи на схожість назв, є різними підприємствами. Вони знаходяться за різними адресами, які не співпрацювали, не мають спільного майна і спільних проектів», - підкреслюється в повідомленні Держкомтелерадіо.

Також зазначається, що зараз триває процес перетворення ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» на публічне акціонерне товариство «Укртелефільм» із подальшим приєднанням його до Національної суспільної телерадіокомпанії України, 100% акцій якої належать державі.

Зі слів Трубарова, ДСП «Укртелефільм» було продано компанії «Ріелтіс-Плюс» (Дніпро).

Згідно з даними єдиного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, засновницею компанії є Олена Тищенко.

Основний вид діяльності - агентство нерухомості.

ДСП «Укртелефільм» є правонаступником усіх прав і обов'язків державного підприємства «Дослідне конструкторсько-технологічне бюро «Фотон».

Основними напрямками діяльності підприємства є створення, організація виробництва науково-популярних, науково-виробничих, виробничо-практичних, навчальних, суспільно-політичних, довідкових, літературно-художніх, рекламних телевізійних програм.

Як повідомлялось, у серпні 2017 року Кабінет Міністрів схвалив перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» на публічне акціонерне товариство «Укртелефільм».

У червні 2016 року президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає приєднання української студії телевізійних фільмів «Укртелефільм» до публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Джерело: Українські новини