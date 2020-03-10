Фіолетовий квітковий рай під Мукачевом: у дендропарку «Березинка» розквітли шафрани (фото, відео)



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Фото: Мукачево.net / Максим Адаменко

50 тисяч шафранів-крокусів, які розпускаються в перший місяць весни буквально на очах, фіолетовим килимом радють око всіх відвідувачів дендропарку

50 тисяч шафранів-крокусів, які розпускаються у перший місяць весни буквально на очах, фіолетовим килимом радує око всіх відвідувачів дендропарку «Березинка». Цей вид першоцвітів занесений до червоної книги України та має неоціненний статус, пише Мукачево.net.

Неймовірні світлини цвітіння шафранів в дендропарку «Березинка» опублікував Максим Адаменко.

У дендрологічному парку «Березинка», що біля Мукачева, всі охочі можуть помилуватись та сфотографувати квіти. Майстер розсадника розповідає, із 1957 року, коли офіційно відкрився парк, такої популяції ще не було. В основному, таке розмноження інтесивне працівники дендропарку спостерігали останні 5-6 років.

Ці чарівні келихоподібні квіти мають яскраве забарвлення від фіолетово-синього до білого. Величезний килим із тендітних шафранів на тлі різноманітних дерев, зібраних з усього світу, потопає в зелені і під дією променів сонця, розкривається у всій своїй красі.

Туристи, які приходять сюди до квітки відносяться двояко, розповідають лісівники. Одні вважають це даром природи, інші - нехтують всіма правилами та просто нищать, зриваючи з цибулинами. Найкраще - це виростити самому вдома, навіть відтінок можна вибрати. А насіння взяти у працівників дендропарку.