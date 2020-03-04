Рання весна: у Вінниці зацвіли сакури



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До кінця тижня можна буде робити перші селфі-сесії серед вінницьких сакур

Цього року перший цвіт на деревах з'явився на місяць раніше, ніж торік

Аномально тепла зима привела до раннього цвітіння сакур у Вінниці, повідомляє місцеве видання 33 канал.

Тепла погода розбудила дерева, і вже на трьох японських сакурах по вулиці Порика почав з'являтися перший цвіт.

Зазначається, що в цьому році цвітіння почалося на місяць раніше, ніж минулої весни. Рік тому перший цвіт на цій алеї зафіксували лише 6 квітня.

Якщо тепла погода продовжить утримуватися, то вже до кінця тижня можна буде робити перші селфі-сесії серед вінницьких сакур.

Алею сакур у Вінниці висадили на проспекті Космонавтів та по вулиці Порика у 2016 році.

Нагадаємо, восени минулого року в Києві зацвіли сакури.