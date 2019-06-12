Партія «Голос» відкликала двох кандидатів у депутати



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Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема — це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними, - «Голос»

Кандидати у депутати від партії «Голос» у минулому були пов'язані з діяльністю партії «Український вибір» Віктора Медведчука та «Опозиційним блоком», - активісти

Партія «Голос» відкликала з партійного списку двох кандидатів на депутатські мандати в одномандатних округах через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.

Про це повідомляє пресслужба «Голосу».

За її даними, журналісти руху «Чесно» надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний із діяльністю партії «Український вибір» Віктора Медведчука у Луцьку.

Також повідомляється, що прізвище іншого кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу №217) активісти знайшли у списках партії «Опозиційний блок» на позачергових парламентських виборах 2014 року.

«Ці факти суперечать принципам, якими партія «Голос» керується під час вибору всіх без виключення кандидатів», - заявили у політсилі і закликали й надалі повідомляти про випадки недоброчесності.

«Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема — це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора», — прокоментувала антикорупційна активістка Олександра Устінова, №5 у виборчому списку «Голосу».

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.

6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії «Голос» і намір балотуватися у Верховну Раду.

У «Голосі» заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.

Вакарчук заявив, що сам очолить список партії «Голос», а от інші люди в ньому приємно здивують.

Лідер партії «Голос» заявив, що його партія не візьме «жодної копійки» від олігархів.

8 червня Вакарчук оприлюднив першу двадцятку списку партії для участі у дострокових парламентських виборах.