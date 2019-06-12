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    Суспільство

    Партія «Голос» відкликала двох кандидатів у депутати

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    Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема &mdash; це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними, -&nbsp;&laquo;Голос&raquo; - Партія «Голос» відкликала двох кандидатів у депутати
    Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема — це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними, - «Голос»

    Кандидати у депутати від партії «Голос» у минулому були пов'язані з діяльністю партії «Український вибір» Віктора Медведчука та «Опозиційним блоком», - активісти

    Партія «Голос» відкликала з партійного списку двох кандидатів на депутатські мандати в одномандатних округах через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.

    Про це повідомляє пресслужба «Голосу».

    За її даними, журналісти руху «Чесно» надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний із діяльністю партії «Український вибір» Віктора Медведчука у Луцьку.

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    Також повідомляється, що прізвище іншого кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу №217) активісти знайшли у списках партії «Опозиційний блок» на позачергових парламентських виборах 2014 року.

    «Ці факти суперечать принципам, якими партія «Голос» керується під час вибору всіх без виключення кандидатів», - заявили у політсилі і закликали й надалі повідомляти про випадки недоброчесності.

    «Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема — це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора», — прокоментувала антикорупційна активістка Олександра Устінова, №5 у виборчому списку «Голосу».

    Нагадаємо, дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.

    6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії «Голос» і намір балотуватися у Верховну Раду.

    У «Голосі» заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.

    Вакарчук заявив, що сам очолить список партії «Голос», а от інші люди в ньому приємно здивують.

    Лідер партії «Голос» заявив, що його партія не візьме «жодної копійки» від олігархів.

    8 червня Вакарчук оприлюднив першу двадцятку списку партії для участі у дострокових парламентських виборах. 

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