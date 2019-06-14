Партія «Голос» Вакарчука подала документи до ЦВК для участі у виборах



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Як повідомив заступник голови партії Ярослав Юрчишин, середній вік виборчого списку «Голосу» - 37,5 року

Партія «Голос» Святослава Вакарчука офіційно подала документи до Центральної виборчої комісії (ЦВК) для реєстрації кандидатів на позачергових виборах Верховної Ради України.

«Ми, нарешті, зустрілися з Центральною виборчою комісією й офіційно подали документи для участі в парламентських виборах», - повідомляється на сторінці партії в соцмережі Facebook у п'ятницю.

Як повідомив заступник голови партії Ярослав Юрчишин, середній вік виборчого списку «Голосу» - 37,5 року.

«Це зрілість і енергійність водночас. Наймолодшому учаснику списку - 24 роки, найстаршому — 75. Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики - 100% списку», - розповів він.

Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, термін на висування політичними партіями кандидатів на членство у парламенті завершився 10 червня.

З 24 травня до 20 червня включно кандидати в народні депутати подають документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації, яка протягом п’яти днів має ухвалити рішення про реєстрацію кандидата або про відмову.

При цьому партії і кандидати до 8 липня зможуть відмовитися балотуватися і просити ЦВК про зняття з реєстрації.

Як повідомлялось, 8 червня з'їзд партії «Голос» затвердив список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку виборчого списку. До нього зокрема увійшли Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина. Також у списку Сергій Притула, Інна Совсун, Андрій Шараскін, Рустем Умеров.

До списку кандидатів у одномандатних округах, яких підтримує «Голос», ввійшли зокрема Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька, Павло Різаненко.

Згодом «Голос» відкликав з партійного списку двох кандидатів на депутатські мандати в одномандатних округах через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили. Журналісти руху «Чесно» надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний із діяльністю партії «Український вибір» Віктора Медведчука у Луцьку. Також повідомляється, що прізвище іншого кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу №217) активісти знайшли у списках партії «Опозиційний блок» на позачергових парламентських виборах 2014 року.