Аваков показав, із чого починає свій новий тиждень (фото)

Аваков не був у відпустці сім років, а тепер відпочиває в Італії

Аваков не був у відпустці сім років, а тепер відпочиває в Італії

Аваков виклав чергове фото із відпустки за кордоном

Ексміністр МВС Арсен Аваков виклав у Facebook нове фото з відпустки, де постає в чорних окулярах. Тлом для цієї світлини він обрав печеру.

«Фото печерне, серйозне. Понеділок все-таки», – написав Арсен Борисович.

Фото: Арсен Аваков

У коментарях до фото користувачі соцмереж наводять дотепні асоціації. Мовляв, Арсен Аваков – справжній герой з «Матриці», гроза мафії чи бетмен українського політикуму. Також українці шукають певний підтекст у цьому «печерному фото». Мовляв, видніється світло в кінці тунелю.

Додамо, що нещодавно в Офісі президента заявили, що Арсен Аваков змушений був звільнити крісло міністра внутрішніх справ, яке займав понад сім років, зокрема й через справу Павла Шеремета.

Нагадаємо, що після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС про своє рішення звільнитися повідомив його радник Зорян Шкіряк.

Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

Також відомо, що Зеленський сам запропонував Авакову піти у відставку.

Після звільнення Аваков поїхав у відпустку.

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