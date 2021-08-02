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    Аваков показав, із чого починає свій новий тиждень (фото)

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    Аваков не був у відпустці сім років, а тепер відпочиває в Італії - Аваков показав, із чого починає свій новий тиждень (фото)
    Аваков не був у відпустці сім років, а тепер відпочиває в Італії
    Фото з відкритих джерел

    Аваков виклав чергове фото із відпустки за кордоном

    Ексміністр МВС Арсен Аваков виклав у Facebook нове фото з відпустки, де постає в чорних окулярах. Тлом для цієї світлини він обрав печеру.

    «Фото печерне, серйозне. Понеділок все-таки», написав Арсен Борисович.

    Фото: Арсен Аваков
    Фото: Арсен Аваков

    У коментарях до фото користувачі соцмереж наводять дотепні асоціації. Мовляв, Арсен Аваков справжній герой з «Матриці», гроза мафії чи бетмен українського політикуму. Також українці шукають певний підтекст у цьому «печерному фото». Мовляв, видніється світло в кінці тунелю.

    Додамо, що нещодавно в Офісі президента заявили, що Арсен Аваков змушений був звільнити крісло міністра внутрішніх справ, яке займав понад сім років, зокрема й через справу Павла Шеремета.

    Нагадаємо, що після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС про своє рішення звільнитися повідомив його радник Зорян Шкіряк.

    Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

    При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

    Також відомо, що Зеленський сам запропонував Авакову піти у відставку.

    Після звільнення Аваков поїхав у відпустку.

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    Теги: МВС Арсен Аваков фотограф поліція
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    Аваков показав, із чого починає свій новий тиждень (фото)