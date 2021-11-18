Анекдот року. Путін оголосив Росію миролюбною державою

Глава Кремля запевнив, що РФ начебто віддана партнерським відносинам з іншими країнами

Президента країни-агресорки хоче формувати атмосферу добросусідства та партнерства на пострадянському просторі

Президент РФ Володимир Путін, який окупував Крим та почав війну на Донбасі, заявив, що Росія – це миролюбна держава. Таку концепцію зовнішньої політики він оголосив дорожньою картою для міністерства закордонних справ країни, виступаючи на колегії відомства, пише «Риа Новости».

«Важливо й надалі формувати атмосферу добросусідства та партнерства на пострадянському просторі», – заявив президент країни-агресорки.

Він також додав, що зовнішня політика Росії має надалі «служити забезпеченню сприятливих умов розвитку та безпеки країни».

При цьому глава Кремля запевнив, що РФ начебто віддана партнерським відносинам з іншими країнами.

До слова, Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення.

Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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