Аваков назвав найрозумнішу людину в оточенні Зеленського

Аваков:«У моєму розумінні – Шефір один із дорослих розумних людей в оточенні Зеленського»

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в оточенні президента Володимира Зеленського найбільш зрілою та розумною людиною є його перший помічник Сергій Шефір. Про це Аваков заявив в інтерв'ю виданню «Українська правда».

«У моєму розумінні – Шефір один із дорослих розумних людей в оточенні Зеленського, який розуміє, як небезпечно не враховувати балансові думки, не враховувати думки професіоналів. І він завжди такий у хорошому сенсі «премудрий піскар» Салтикова-Щедріна…Ми приблизно одного віку люди і обмінюємося думками на будь-яку точку зору. Звідси я маю до нього певний сентимент», – зазначив Аваков.

Ексміністр також уточнив, що не наважується когось з публічних людей називати своїм другом, зокрема і Шефіра. «Я зараз нікого не назву ні другом, ні товаришем. Щоб не створити проблем. Ні йому, ні багатьом іншим», – наголосив Аваков.

Політик також прокоментував недоброзичливе ставлення голови Офісу президента Андрія Єрмака до своєї персони. «Я не знаю, чому Єрмак ставиться вороже. Ми з ним весь час ставилися один до одного шанобливо, засуджували Богдана свого часу за його різкість і манеру керувати досить незвичною для багатьох. А потім він став керівником Офісу і людина почала змінюватися. І довелося знайомитися з ним наново…У Єрмака безліч достоїнств. Деякі справді дуже складні речі він зробив, як, наприклад, провів обмін тоді наших політв'язнів. І я йому тоді сказав: «Багато людей, може, цього не розуміють і недооцінюють, це фундаментальна складна річ, ти великий молодець». А потім він почав бути апологетом багатьох речей, яких я не підтримую», – уточнив Аваков.

Також Аваков розповів про «божевільну пастку», з якої не може вийти Зеленський.

До слова, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував інформацію про створення спільної з експікером Верховної Ради Дмитром Разумковим політичної партії та звернувся до глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.