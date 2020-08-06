Гриценко повідомив, чи балотуватиметься у президенти на наступних виборах



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На останніх виборах президента у 2019 році Анатолій Гриценко зайняв у першому турі п'яте місце

Політик заявив, що більше не висуватиме свою кандидатуру

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що більше не збирається балотуватися в президенти України і йти на парламентські вибори.

«Я скажу відверто: бажання більше йти на вибори у мене немає ... Партія «Громадянська позиція» піде і на місцеві, і на парламентські вибори, і, ймовірно, на президентські вибори, і я їх буду підтримувати, але я особисто висувати свою кандидатуру планів не маю», - повідомив політик в ефірі телеканалу «Україна 24».

Також Гриценко підкреслив, що його рішення є «абсолютно виваженим».

Нагадаємо, що на президентських виборах, які пройшли в Україні в 2019 році, Анатолій Гриценко зайняв у першому турі п'яте місце. За політика проголосували 6,91% виборців. У 2010 він займав 10 місце на виборах президента, а в 2014 - четверте.

Відзначимо, що згідно з липневим соцопитуванням, якби в Україні найближчим часом проходили президентські вибори, то в першому турі переміг би чинний глава держави Володимир Зеленський, якого готові підтримати 36,8% громадян.

Юрій Бойко отримав би 17,2% голосів виборців,

Петро Порошенко ˗ 15,3%,

Юлія Тимошенко ˗ 7,8 голосів%.

У той же час Ігоря Смешка готові підтримати 4,5% громадян, Анатолія Гриценка - 3,4%, Олега Ляшка 1, 9% і Романа Кошулинського ˗ 1,6%. За Олександра Вілкула готові віддати свої голоси 1,3% громадян.

Як повідомлялося наприкінці липня, колишній міністр оборони Анатолій Гриценко пропонує законом заборонити усім державним чиновникам, зокрема президенту, членам уряду, Нацбанку, правоохоронцям, військовим і суддям, купувати нерухомість, яхти, літаки чи акції підприємств за кордоном і так само - тримати свої кошти в зарубіжних банках.