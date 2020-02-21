Екскандидата в президенти Гриценка заочно засудили до шести років російської колонії



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Анатолія Гриценка заочно засудив російський суд

Прокурор просив дев'ять років в'язниці для Гриценка

Суд у Москві заочно засудив колишнього міністра оборони України та лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка до 6 років колонії «за заклики до терактів в Росії».

У Росії Гриценка звинуватили у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації» (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ).

Нагадаємо, 12 квітня 2019 року суд у Москві заочно арештував Гриценка. Також Росія стверджує, що оголосила Гриценка у міжнародний розшук.

За версією російського слідства, 16 липня 2014 року і 2 липня 2017 року Гриценко, перебуваючи в Україні, «публічно виступив у ЗМІ із закликами до здійснення терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву російських поїздів у прикордонних з Україною регіонах, автомашин у містах Москві і Таганрозі у відповідь на нібито проведену російськими спецслужбами за вказівкою керівництва країни діяльність, направлену на знищення української військової техніки і вбивства представників українського силового блоку».

Слідком РФ стверджує, що причетність Гриценка до вчинення такого злочину «підтверджується сукупністю зібраних доказів, у тому числі - висновками судових експертиз, результатами оперативно-розшукової діяльності та іншими матеріалами справи».

«Зараз кримінальну справу із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті», - йдеться у повідомленні.

Сам Гриценко назвав інформацію Слідкому «ще одним відголоском Нормандського саміту».

У грудні 2017 року СК РФ відкрив проти Гриценка справу за статтею про заклики до тероризму за його висловлювання в ефірі телеканалу «112 Україна». Тоді, коментуючи підрив у Києві автомобіля, в якому загинув командир спецпризначення Головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал, Гриценко поклав відповідальність за це на Москву і заявив про необхідність відповісти на «демонстративні, показові і нахабні вбивства українських офіцерів». За його словами, на теракти у Києві треба відповідати аналогічними підривами автомобілів «у Таганрозі або Москві».

Позаторік у Росії порушили проти Гриценка другу справу за цією самою статтею і об'єднали їх в одне провадження. Йдеться про пропозицію Гриценка дзеркально відповідати Росії на засилання диверсантів в Україну.

«Противник зупиниться тоді, коли він зрозуміє, що втрати для нього неприйнятні. Ось зараз поранені й убиті йдуть в українські сім'ї, а вони повинні йти і в російські родини теж. І якщо підривають полотно залізничне і пускають під укіс наші поїзди, то так само російські поїзди з бойовою технікою, яку підтягують, повинні йти під укіс. Значить потрібно діяти на території Російської Федерації. Війна - так війна, усіма доступними засобами», - говорив Гриценко в ефірі телеканалу «1+1».

Нагадаємо, Гриценко був кандидатом у президенти на виборах 2019 року, але до другого туру не пройшов.