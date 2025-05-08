Генерал ракетних військ пояснив, чи збиватимуть ЗСУ ракети з ядерною боєголовкою

Микола Філатов: «Військові мають збивати всі ворожі ракети, що летять у бік їхньої країни, а потім розбиратися, ядерні вони чи ні»

Українські військові мають збивати усі ворожі ракети, що летять у бік країни, не розбираючись одразу, чи є вони ядерними, чи ні. Про це розповів «Главкому» генерал Микола Філатов, автор книги «Втрачений ракетний щит України», який у минулому командував дивізією Ракетних військ стратегічного призначення СРСР та був заступником командувача 43-ої ракетної армії під час ядерного роззброєння України.

Як відомо, більшість балістичних ракет, які Росія використовує для ударів по Україні – «Іскандери», «Калібри», «Кинджали», а також крилаті ракети серії Х (Х-101, Х-102, Х-555 та інші) – теоретично можуть нести ядерні боєзаряди. Проте українські системи ППО успішно збивають навіть такі складні цілі, як гіперзвуковий «Кинджал», першу в історії ракету такого типу було збито комплексом PATRIOT над Києвом у травні 2023 року.

Генерал Філатов пояснив, чи відбудеться детонація у разі збиття балістичної ракети з ядерною боєголовкою, на прикладі ракет малої та середньої дальності.

Випробування російської ракети «Іскандер». Такі ракети, що їх рашисти запускають по тилових регіонах України, можуть нести також ядерний боєзаряд фото з відкритих джерел

«Коли збивають ракети малої і середньої дальності, теоретично, боєзаряд не повинен зірватися. Залежно від того, куди влучили. Якщо в двигун і його буде пошкоджено – одна ситуація, тобто ракета, за теорією, впаде і не буде вибуху. Щодо бойової частини, то тут треба пояснити принцип дії. Боєзаряд складають кілька сегментів, розташованих так, щоб не сталася неконтрольована ланцюгова реакція. При застосуванні ці частини заряду різко зближаються одна з одною, виникає критична маса – відбувається ядерний вибух. Але, теоретично, при ударі (тобто під час влучання ракети-перехоплювача) ці уранові чи плутонієві сегменти можуть розлетітися врізнобіч, не з’єднатися, і ядерний вибух не відбудеться. Єдине – в місцях падіння шматків ядерного матеріалу буде радіаційна забрудненість місцевості. Звісно, абсолютно не порівнювана з гіпотетичними наслідками навіть малопотужного ядерного вибуху», – розповів Микола Філатов.

Нагадаємо, напередодні 9 травня російські пропагандистські ЗМІ взялися залякувати українців: мовляв, президент Росії Володимир Путін доручив міністерству оборони РФ визначити цілі в Києві для удару «Орєшніком».