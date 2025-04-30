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На Кримському півострові знищено станцію радіолокації С-400 (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Кримському півострові знищено станцію радіолокації С-400 (фото)
Антена радіолокаційної станції сильно пошкоджена
фото: Кримський вітер

Радіолокаційна станція зенітного ракетного комплексу С-400 здатна виявляти різні повітряні цілі

У Криму, неподалік міста Саки, сильно пошкоджено станцію радіолокації зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Кримський вітер».

За даними моніторингового каналу, 25 квітня дрони сильно пошкодили і, можливо, повністю вивели з ладу радіолокаційну станцію 96Л6Е.

Радіолокаційна система є однією з найпотужніших у світі для боротьби з повітряними цілями на великих відстанях
Радіолокаційна система є однією з найпотужніших у світі для боротьби з повітряними цілями на великих відстанях
фото: Кримський вітер

Зазначається, що антена станції сильно пошкоджена, ремонт можливий лише у заводських умовах.

Радіолокаційна станція ЗРК С-400 «Тріумф» є важливою складовою частиною системи протиповітряної оборони, розробленою Росією.

РЛС може виявляти обʼєкти на відстані до 600 км
РЛС може виявляти обʼєкти на відстані до 600 км
фото: Кримський вітер

РЛС цього комплексу здатна виявляти і супроводжувати різні повітряні цілі, такі як літаки, крилаті ракети, балістичні ракети та інші повітряні об'єкти. Вона має високий рівень дальності виявлення – до 600 км, що дозволяє виявляти загрози на великих відстанях і швидко реагувати на них.

Дані характеристики роблять систему однією з найпотужніших у світі для боротьби з повітряними цілями на великих відстанях.

ЗРК С-400 «Тріумф» є важливим елементом російської системи протиповітряної оборони і активно використовується в різних військових операціях.

Нагадаємо, у Криму було зафіксовано приліт у будинок заступника глави Чечні Мурада Саїдова. Унаслідок атаки БпЛА у Саках є пошкодження будинку заступника Кадирова та автомобілів, які були поруч.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня. Він запропонував європейським партнерам долучитися до її створення інвестиціями.

До слова, українські винищувачі F-16 можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити за допомогою капсул РЕБ радари ворога та скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати ворожі системи ППО.

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Теги: системи ППО Крим

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