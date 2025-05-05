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Медіа дізналися, чи розглядає Греція передачу Patriot для України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Медіа дізналися, чи розглядає Греція передачу Patriot для України
Анонімний співрозмовник напередодні повідомив, що США та Греція були серед потенційних постачальників додаткових систем Patriot
фото: reuters.com

Reuters: Оборона є чутливим питанням для Греції через давні суперечки з Туреччиною

У Греції не розглядають можливості постачання для України ЗРК Patriot. Як передає «Главком», про це пише Reuters із заявою грецького урядовця щодо інформації про те, що західні союзники України ведуть переговори з Грецією та США з цього питання.

За даними військових аналітиків Ukrainian Defence Express, станом на квітень цього року Україна мала сім повністю функціональних систем Patriot.

Анонімний співрозмовник напередодні повідомив, що США та Греція були серед потенційних постачальників додаткових систем Patriot. Пізніше Афіни виключили свою участь у цьому плані.

«Немає жодного питання про постачання Україні систем Patriot з Греції», – сказав грецький урядовець агентству Reuters. Зазначається, що оборона є чутливим питанням для Греції через давні суперечки з Туреччиною.

Афіни, які раніше відправили в Україну ракети, бойові машини піхоти (БМП), фугасні боєприпаси і протитанкові ракети, минулого року уже заявляли, що не можуть надати Києву Patriot.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський казав про готовність купити у Сполучених Штатів десять систем ППО Patriot за 15 мільярдів доларів. Він наголошував, що американці продають такі системи Ізраїлю.

«Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?», – казав Зеленський.

За словами Зеленського, у розмові з президентом Дональдом Трампом він пропонував різні варіанти: і пропонував купити Patriot, і просив ліцензії на їхнє виробництво. Також президент оголошував, що Україна займається розробленням аналога Patriot. Однак Трамп відмовився продавати Україні за $50 млрд зенітні ракетні комплекси Patriot.

Також систему ППО Patriot, яка раніше розміщувалася в Ізраїлі, перемістять до України до літа. Щодо передачі Києву ще однієї такої системи ще ведуть перемовини з Грецією та Німеччиною. Як інформує «Главком», про це пише New York Times із посиланням на чотирьох нинішніх та колишніх чиновників США.

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Теги: системи ППО Греція

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