Зеленський провів Ставку: обговорили фінансове забезпечення армії та захист неба

Зеленський: Працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів

Сьогодні, 6 травня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі українського лідера.

«Було кілька ключових питань. Зокрема, забезпечення нашої армії – фінансове забезпечення. Доповідав міністр фінансів України. Працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів», – йдеться у заяві.

Зеленський підкреслив, що захист українського неба був ще однією важливою темою на Ставці: «А саме – збиття «шахедів», у тому числі за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів».

Зокрема, президент доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів.

«Будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу», – підсумував голова України.

Як повідомлялося, Україна та Чехія домовилися створити центр підготовки льотчиків для винищувачів F-16. Про це зауважив президент України Володимир Зеленський за підсумками пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом