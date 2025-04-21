Україна закупить в Ізраїлі препарат на випадок ядерної загрози – Times of Israel

У разі ядерної загрози Україна використовуватиме екстрене лікування від ізраїльської компанії

Після нещодавньої атаки російського дрона на об’єкт неподалік Чорнобильської АЕС Україна підписала угоду з ізраїльською біотехнологічною компанією Pluri. Це співробітництво має на меті створення системи екстреної допомоги у разі ядерної або радіаційної загрози. Про це пише Times of Israel, повідомляє «Главком».

Ізраїльська біотехнологічна компанія Pluri уклала ексклюзивну угоду з українським банком пуповинної крові з метою створення запасів та розповсюдження засобу PLX-R18 від променевої хвороби. Цей препарат є перспективним засобом для лікування гострого променевого синдрому, який може виникнути внаслідок опромінення високими дозами іонізуючої радіації.

Розробники стверджують, що їх препарат клітинної терапії здатний стимулювати вироблення тромбоцитів та білих та червоних кров'яних тілець, які зазвичай гинуть у разі радіаційного ураження.

Стан, також відомий як променева хвороба, або гемопоетичний гострий радіаційний синдром (H-ARS), виникає, коли людина піддається впливу високого рівня іонізуючого випромінювання, наприклад під час ядерної атаки чи аварії. Відбувається руйнування кісткового мозку та клітин крові, що призводить до важкої анемії, інфекції та кровотечі.

PLX-R18 має можливість стимулювати регенерацію клітин кісткового мозку та крові, що сприяє відновленню імунітету та зменшенню наслідків опромінення. За даними компанії, клітини однієї плаценти можна розмножити до кількості, здатної лікувати понад 20 тис. пацієнтів.

Згідно з угодою, планується виготовити 12 тис. доз препарату для потенційного лікування 6 тис. осіб. Ці дози будуть зберігатися у кріосховищах Hemafund і доставлятися до українських медичних закладів у разі надзвичайної ситуації.

Раніше стало відомо, що Ізраїль не виключає можливості атаки на ядерні об'єкти Ірану в найближчі місяці, незважаючи на відсутність підтримки США у таких кроках. Напередодні президент Дональд Трамп повідомив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що США наразі не готові підтримати такий крок.