За словами українського лідера, наша країна хоче купити як мінімум 10 систем «Петріот»

Україна готова придбати у США засоби протиповітряної оборони та інше озброєння на суму до $50 млрд

Україна готова купити у Сполучених Штатів мінімум 10 систем Patriot. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

Глава держави визнав, що у світі є великий дефіцит і проблема з придбанням даних зенітних ракетних комплексів.

Водночас президент Трамп знає про запит України і сказав, що працюватиме над цим питанням. Однак іншої інформації від США поки немає.

Президент зазначив, що Україні відомо про наявність систем у країнах Близького Сходу та Європи.

«У 1992 році у нас було 225 систем ППО, у 2019-му стало 60. Я не знаю, куди вони зникли, чи віддали, чи продали їх. Цим хочу сказати, якою тоді була щільність захисту України», – каже він.

При цьому глава нашої держави не розповів, яку кількість систем ППО має нині Україна, оскільки це закрита інформація

Нагадаємо, Україна готова придбати у США засоби протиповітряної оборони та інше озброєння на суму до $50 млрд, розглядаючи таку угоду як форму гарантій безпеки.

За словами глави держави, Україна досі не вичерпала обсяг військової допомоги, передбачений раніше адміністрацією Джо Байдена. Зеленський зазначив, що допомога надходила без жорсткої прив’язки до строків, а тому головне зараз – не терміни, а залишковий обсяг коштів.

Раніше Трамп виступив із черговою критичною заявою щодо України, поклавши відповідальність за початок війни на Київ. За його словами, Україна не мала починати «конфлікт із Росією», яка в рази перевершує її за силою, і тепер лише сподівається на поставки зброї від Заходу.

«Він (Зеленський – «Главком») завжди прагне придбати ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто в двадцять разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети», – заявив Трамп.

До слова, президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з іноземними та українськими журналістами розповів про головні очікування від Сполучених Штатів щодо припинення вогню.