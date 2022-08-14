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Чекають на автобус серед руїн: страшне фото з окупованого Маріуполя

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Чекають на автобус серед руїн: страшне фото з окупованого Маріуполя
Жителі окупованого Маріуполя чекають на автобус серед руїн
фото: Цензор.нет

Жителі окупованого Маріуполя живуть серед руїн

Майже всі будівлі в тимчасово захопленому місті зруйновано внаслідок російської агресії. Свіжу фотографію опублікувало видання Цензор.нет.

На опублікованому фото люди чекають на громадський транспорт серед зруйнованих російськими обстрілами будинків.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому російськими загарбниками Маріуполі окупанти залишають місцевим жителям «подарунки». Рашисти прив’язують до дверей гранати. 

Раніше повідомлялося, що у тимчасового окупованому Маріуполі почалася прихована мобілізація. Жителям міста почали надходити смс-повідомлення з пропозицією вступити до «нового підрозділу на військову службу за контрактом до збройних сил».

Також у Маріуполі мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба.

У місті досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Теги: війна в Україні Маріуполь

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