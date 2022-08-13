У окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух

У окупованому Маріуполі не припиняється спротив рашистам

Звук вибуху чули у всіх районах приморського міста

У Маріуполі близько 15:40 стався вибух, який чули у всіх районах міста. Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Мешканці Маріуполя, які залишаються у окупації, в Telegram-чатах підтвердили факт вибуху.

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Андрющенко пообіцяв повідомити деталі інциденту пізніше. Разом з тим, радник міського голови Маріуполя натякнув, що до вибуху причетні українські захисники. «І так. Не без нас», – написав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, удень 10 серпня у центральному районі Маріуполя біля екоринку прогримів потужний вибух.

Додамо, що у окупованому місті між рашистами почалися «внутрішні розборки» через корупцію. Колаборанти ділять гроші росіян, які надходять до міста, зокрема, на гуманітарну допомогу.