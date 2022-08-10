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Окупанти проводять приховану мобілізацію в Маріуполі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти проводять приховану мобілізацію в Маріуполі
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса
фото ілюстративне

Жителі отримують смс з нібито пропозицією роботи

У тимчасового окупованому Маріуполі почалася прихована мобілізація. Жителям міста почали надходити смс-повідомлення з пропозицією вступити до «нового підрозділу на військову службу за контрактом до збройних сил». Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Жителі почали отримувати смс з нібито пропозицією роботи у «новому підрозділі». Насправді людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це робили у Донецьку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції.

«Закликаємо маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від окупантів. Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс в наш дім війну», – зазначили в міськраді.

Нагадаємо, що для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території окупованих Донецької та Луганської областей розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали «відстрочку».

Раніше повідомлялося, що Росія через значні втрати в Україні має проблеми з доукомплектуванням армії. Тому держава-агресор розглядає можливість перекидання російських військовослужбовців із Сирії в Україну.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що мобілізація в Росії проходить приховано. Наразі відомо про три шляхи, якими РФ намагається поповнити лави своєї армії. 

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Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна Донеччина Маріуполь

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