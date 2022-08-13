Вибух у Маріуполі: як окупанти поплатилися за свою жадібність

Причиною вибуху у Маріуполі стала авіабомба, яку невідомі українські партизани підсунули рашистам на пункті прийому металобрухту

Українські партизани підклали рашистам свиню у вигляді авіабомби

Причиною потужного вибуху у окупованому Маріуполі стала рашистська авіаційна бомба. Про це у Telegram написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко розповів перші деталі інциденту. За його словами, вибух стався у Кальміуському районі, по вулиці Макара Мазая, у місцевості, відомій як Шлакова гора. У пункті прийому/сортування металобрухту вибухнула рашистська ж авіабомба.

Радник міського голови натякнув, що боєприпас з’явився на об’єкті невипадково: «Якщо збирати металобрухт без перевірки у всіх, то через сюрпризи іноді детонують залишені авіабомби». Так, зазначив Андрющенко, окупанти поплатилися за власну жадібність.

Крім того, український чиновник «передав привіт» російськими МНСникам, які під час розмінування території «залишають вибухові пристрої без догляду».

Нагадаємо, що сьогодні, 13 серпня, у окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух.

Додамо, що удень 10 серпня у центральному районі Маріуполя біля екоринку також потужно прогриміло.