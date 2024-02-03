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Голосування за переможця нацвідбору на Євробачення продовжено на добу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Голосування за переможця нацвідбору на Євробачення продовжено на добу

Переможця оголосять завтра, 4 лютого

Голосування за переможця нацвідбору «Євробачення» триватиме до 19:00, 4 лютого. У «Дії» повідомили, що станом на 21:30 голосування продовжили.

«Голосування буде продовжено, щоб усі встигли віддати голос за фаворита Нацвідбору Євробачення-2024», – йдеться у повідомленні.

Ведучі нацвідбору повідомляли, що якщо «Дія» відновиться найближчим часом, то в охочих проголосувати буде щонайменше 30 хвилин, щоб віддати голос. 

Проте оперативно відновити роботу «Діі» не вдалось. У прямому етері ведучі повідомили, що сьогодні, 3 лютого, результатів визначено не буде. Голосування продовжать, а переможця оголосять завтра, 4 лютого.

Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що саме сьогодні була рекордна кількість користувачів у «Дії» за всю історію. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік – 15 000 запитів.

Однак намагання спеціалістів збільшити потужності сервісу позитивних результатів не дали.

Як повідомлялося, українці 3 лютого обирають представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».

Спочатку застосунок працював нестабільно, а пізніше, навіть після успішного входу в розділ «Сервіси», під час вибору опції «Опитування» застосунок викидав повідомлення: «На жаль, сталася помилка».

Як відомо, ведучими нацвідбору цьогоріч стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак та ведучий Тімур Мірошниченко. Судитимуть учасників: Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.

Також такі зіркові гості виступлять у фіналі: Руслана; Tvorchi; Kalush Orchestra; Jamala; Verka Serduchka; Тіна Кароль; Анастасія Димид та Світлана Тарабарова; Дмитро Шуров.

Нагадаємо, Румунія відмовилась від участі у «Євробаченні-2024».

Зазначається, що цього року TVR направить кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти. Серед них, зокрема, трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі та продовження інвестицій у нову штаб-квартиру TVR Craiova.

Також стало відомо, яка країна візьме участь у Євробаченні вперше за 31 рік.

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Теги: Дмитро Шуров Світлана Тарабарова Тіна Кароль Юлія Саніна Андрій Данилко співачка українці Євробачення Джамала

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