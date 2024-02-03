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Застосунок «Дія» перестав працювати під час голосування у відборі на Євробачення

Діана Гасюк
glavcom.ua
Застосунок «Дія» перестав працювати під час голосування у відборі на Євробачення
фото з відкритих джерел

Розробники застосунку прокоментували збій в роботі, зазначивши, що «Дії» треба трошки часу, щоб оговтатись»

Українці 3 лютого обирають представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».

Спочатку застосунок працював нестабільно, а пізніше, навіть після успішного входу в розділ «Сервіси», під час вибору опції «Опитування» застосунок викидав повідомлення: «На жаль, сталася помилка».

Застосунок «Дія» перестав працювати під час голосування у відборі на Євробачення фото 1

Розробники застосунку прокоментували збій в роботі, зазначивши, що «Дії» треба трошки часу, щоб оговтатись».

«Скільки бажаючих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! «Дії» треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається «Опитування» — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!» – наголосили там.

Як відомо, ведучими нацвідбору цьогоріч стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак та ведучий Тімур Мірошниченко. Судитимуть учасників: Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.

Також такі зіркові гості виступлять у фіналі: Руслана; Tvorchi; Kalush Orchestra; Jamala; Verka Serduchka; Тіна Кароль; Анастасія Димид та Світлана Тарабарова; Дмитро Шуров.

Нагадаємо, Румунія відмовилась від участі у «Євробаченні-2024».

Зазначається, що цього року TVR направить кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти. Серед них, зокрема, трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі та продовження інвестицій у нову штаб-квартиру TVR Craiova.

Також стало відомо, яка країна візьме участь у Євробаченні вперше за 31 рік.

Читайте також: «Євробачення-2024»: онлайн-трансляція фіналу нацвідбору
Теги: Джамала Євробачення співачка Андрій Данилко Юлія Саніна Тіна Кароль Світлана Тарабарова Дмитро Шуров Tvorchi

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