Що єпископи Моспатріархату продовжують проповідувати своїм вірянам

«Знову і знову єпископи УПЦ МП на стороні того, хто є ідеологом цієї війни Росії проти України»

«Патріарх Кіріл проповідує необхідність геноциду України і всього українського»

Єпископ має бути батьком для священників і мирян. Єпископи УПЦ МП ховають воїнів і на словах нібито з цими воїнами. Один поховав недавно власного племінника. Але при цьому раптом знову бачимо і чуємо як вони поминають патріарха Кіріла!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ось це феодосій черкаський поминав 7.01.24 і ще і ще...

Це не просто церковна клятва вірності патріарху московському. Це пряма солідарність з патріархом, що став сучасним гебельсом! Патріарх Кіріл проповідує необхідність не просто переможної війни Росії проти України, а необхідність геноциду України і всього українського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ось ці єпископи або так відверто як феодосій, або приховано як інші розповідають:

треба бути вірним Кірілу, єдиному духовному простору; у війні винні українці, війна послана за гріхи; якщо українці хочуть жити самостійно і згідно з 34 апостольським правилом мають автокефальну Церкву, не хочуть бути рабами антихриста Кіріла і його слуг, хочуть жити як частина вільного світу, то вони зрадники, гірші за Іуду.

Перед усіма єпископами УПЦ МП простий вибір батьків: з одного боку життя дітей, з іншого боку вірність ідеологу геноциду цих дітей. І вони знову і знову вибирають вірність найбільшому і найпринциповішому ворогу українського народу! Знову і знову єпископи УПЦ МП на стороні того, хто є ідеологом цієї війни Росії проти України, хто хотів би всю Україну перетворити не просто на суцільну Бучу, а на новий Аушвіц.

Висновків не буде. Живіть із цим.