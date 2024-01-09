Що єпископи Моспатріархату продовжують проповідувати своїм вірянам
«Патріарх Кіріл проповідує необхідність геноциду України і всього українського»
Єпископ має бути батьком для священників і мирян. Єпископи УПЦ МП ховають воїнів і на словах нібито з цими воїнами. Один поховав недавно власного племінника. Але при цьому раптом знову бачимо і чуємо як вони поминають патріарха Кіріла!
Ось це феодосій черкаський поминав 7.01.24 і ще і ще...
Це не просто церковна клятва вірності патріарху московському. Це пряма солідарність з патріархом, що став сучасним гебельсом! Патріарх Кіріл проповідує необхідність не просто переможної війни Росії проти України, а необхідність геноциду України і всього українського.
Ось ці єпископи або так відверто як феодосій, або приховано як інші розповідають:
- треба бути вірним Кірілу, єдиному духовному простору;
- у війні винні українці, війна послана за гріхи;
- якщо українці хочуть жити самостійно і згідно з 34 апостольським правилом мають автокефальну Церкву, не хочуть бути рабами антихриста Кіріла і його слуг, хочуть жити як частина вільного світу, то вони зрадники, гірші за Іуду.
Перед усіма єпископами УПЦ МП простий вибір батьків: з одного боку життя дітей, з іншого боку вірність ідеологу геноциду цих дітей. І вони знову і знову вибирають вірність найбільшому і найпринциповішому ворогу українського народу! Знову і знову єпископи УПЦ МП на стороні того, хто є ідеологом цієї війни Росії проти України, хто хотів би всю Україну перетворити не просто на суцільну Бучу, а на новий Аушвіц.
Висновків не буде. Живіть із цим.
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