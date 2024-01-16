Чи можливо зібрати дрон на кухні? Військовий оцінив ідею Мінцифри

Для того, щоб зібрати дрон, треба розбиратися у великій кількості компонентів та вміти зібрати їх докупи

Військовий попереджає, що неправильно зібраний дрон може призвести навіть до загибелі людей

Збирання FPV-дронів українцями вдома не кожному під силу, до того ж ціною помилки може стати людське життя. Про це розповів військовослужбовець Володимир Зінченко, виходячи зі свого досвіду.

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Військовий розповів, що має досвід нескладного ремонту побутової техніки ще з дитинства, а також понад 25 років придбання товарів з AliExpress. Він розповів, що перші складнощі починаються вже при купівлі запчастин у китайців, тому що легко можна отримати неякісну річ.

Окрім того, Зінченко підкреслив, що є безліч моторів до дронів, польотних контролерів, ESC плат, приймачів, камер, антен та VTX передавачів відео з різними частотами, роз’ємами, потужностями, прошивками та ін. Необізнаній людині розібратися в цьому буде вкрай складно.

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Військовослужбовець розповів, що складною є і безпосередньо збирання дрона. «Дрон зазнає великих вібраційних навантажень, а тому є місця де треба з'єднувати на різьбовий герметик, а є де навпаки через резинові вібраційні вставки. Пайка має бути акуратною, бо недопай, чи лишній припій, то вже можуть бути певні проблеми в налаштуванні, чи в роботі. А не змили флюс, то може і зовсім коротнути. Про зір чи тремор рук, я навіть писати не хочу», – йдеться в повідомленні.

Володимир Зінченко додав, що ціна погано зібраного дрону є високою – він може просто не долетіти до цілі, а може впасти при зльоті та вбити оператора.

У коментарях під публікацією військовому відповіла ініціаторка збирання дронів в домашній умовах Марія Берлінська. Вона стверджує, що знає не одну команду, яка з нуля починала виробництво безпілотників і станом на зараз збирає до тисячі одиниць.

«На моїх очах стартував і формувався весь ринок БПЛА в країні, я бачила як одні команди створювали виробництво і розвивались, інші вмирали, треті залишались на початкових позиціях роками. Але ті хто були дійсно мотивовані, розумні, не боялись перешкод - їм зазвичай вдавалось. І так не завдяки державній політиці, а всупереч. Але вдавалось», – написала вона.

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Берлінська додала, що «немає ідеї від влади про збирання домохозяйками», а є її ідея щодо того, що кожен з українців може спробувати себе в технологіях.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав пройти безкоштовне навчання та збирати FPV-дрони вдома, але більшість українців негативно віднеслися до такої ініціативи. Користувачі у коментарях вимагають більше подробиць щодо навчання та подальшого збирання дронів, але більшість з них цікавиться, чому держава не може просто придбати їх бюджетним коштом. Українці також не розуміють, чому на другому році війни в країні не розгорнуто виробництво БПЛА у промислових масштабах.

До слова, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.