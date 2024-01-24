Російська культура вбиває. Навіщо ж ми їй у цьому допомагаємо?

Українці під російську музику платять за власну смерть чи каліцтво

Українці досі купують російський контент (музику і відео), допомагають переглядами формувати рекламні бюджети російських каналів – і ці гроші так чи інакше йдуть на російську армію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

***

Українці за рік забезпечують російським монетизованим YouTube-каналам 6,6 млрд переглядів. З розрахунку приблизно $1 за 1000 переглядів (бо за перегляд з неросійських акаунтів монетизація працює, її вимкнули для внутрішньої аудиторії РФ) вийде десь $6,6 млн. Як роялті російські музиканти отримують $2,2 за 1000 переглядів. Українці забезпечують орієнтовно понад 30 мільярдів прослуховувань російських треків за рік – це десь трохи більше $70 мільйони російським авторам кліпів. З них Росія отримає близько $5 млн податків на рік. Плюс співаки платять за свій дохід 18% податку.

Більшість цього йде на російську армію. Тобто, на вбивство українців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Отже, українці під російську музичку платять за власну смерть чи каліцтво. Чи знищення домівки.

Російський бюджет отримав податків на суму $5 млн за споживання українцями російського контенту фото: Telegram/UA War Infographics

Окупанти можуть придбати 10 тис. FPV-дронів за кошти, які надійшли до бюджету РФ від українців фото: Telegram/UA War Infographics

Я, як і багато інших блогерів, чи не щодня намагаюсь пояснювати, що російське вбиває. Як бачимо, поки не помагає.