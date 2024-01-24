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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Російська культура вбиває. Навіщо ж ми їй у цьому допомагаємо?

glavcom.ua
Бюджет РФ отримую гроші кожного разу, коли українці споживають російський контент
фото: Depositphotos

Українці під російську музику платять за власну смерть чи каліцтво

Українці досі купують російський контент (музику і відео), допомагають переглядами формувати рекламні бюджети російських каналів – і ці гроші так чи інакше йдуть на російську армію.

***

Українці за рік забезпечують російським монетизованим YouTube-каналам 6,6 млрд переглядів. З розрахунку приблизно $1 за 1000 переглядів (бо за перегляд з неросійських акаунтів монетизація працює, її вимкнули для внутрішньої аудиторії РФ) вийде десь $6,6 млн. Як роялті російські музиканти отримують $2,2 за 1000 переглядів. Українці забезпечують орієнтовно понад 30 мільярдів прослуховувань російських треків за рік – це десь трохи більше $70 мільйони російським авторам кліпів. З них Росія отримає близько $5 млн податків на рік. Плюс співаки платять за свій дохід 18% податку.

Більшість цього йде на російську армію. Тобто, на вбивство українців.

Отже, українці під російську музичку платять за власну смерть чи каліцтво. Чи знищення домівки.

Російський бюджет отримав податків на суму $5 млн за споживання українцями російського контенту
Російський бюджет отримав податків на суму $5 млн за споживання українцями російського контенту
фото: Telegram/UA War Infographics
Окупанти можуть придбати 10 тис. FPV-дронів за кошти, які надійшли до бюджету РФ від українців
Окупанти можуть придбати 10 тис. FPV-дронів за кошти, які надійшли до бюджету РФ від українців
фото: Telegram/UA War Infographics

Я, як і багато інших блогерів, чи не щодня намагаюсь пояснювати, що російське вбиває. Як бачимо, поки не помагає.

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Джерело
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Теги: росія гроші українці культура YouTube

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Олексій Голобуцький

Російська культура вбиває. Навіщо ж ми їй у цьому допомагаємо?
Російська культура вбиває. Навіщо ж ми їй у цьому допомагаємо?
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