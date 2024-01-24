Російська культура вбиває. Навіщо ж ми їй у цьому допомагаємо?
Українці під російську музику платять за власну смерть чи каліцтво
Українці досі купують російський контент (музику і відео), допомагають переглядами формувати рекламні бюджети російських каналів – і ці гроші так чи інакше йдуть на російську армію.
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Українці за рік забезпечують російським монетизованим YouTube-каналам 6,6 млрд переглядів. З розрахунку приблизно $1 за 1000 переглядів (бо за перегляд з неросійських акаунтів монетизація працює, її вимкнули для внутрішньої аудиторії РФ) вийде десь $6,6 млн. Як роялті російські музиканти отримують $2,2 за 1000 переглядів. Українці забезпечують орієнтовно понад 30 мільярдів прослуховувань російських треків за рік – це десь трохи більше $70 мільйони російським авторам кліпів. З них Росія отримає близько $5 млн податків на рік. Плюс співаки платять за свій дохід 18% податку.
Більшість цього йде на російську армію. Тобто, на вбивство українців.
Отже, українці під російську музичку платять за власну смерть чи каліцтво. Чи знищення домівки.
Я, як і багато інших блогерів, чи не щодня намагаюсь пояснювати, що російське вбиває. Як бачимо, поки не помагає.
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