Призупинення постачання зброї та техніки Україні: у США назвали причину

У Вашингтоні тривають переговори щодо пакета допомоги, який може бути пов'язаний із переглядом заходів безпеки на кордоні

Америка припиняє постачання в Україну зброї та військової техніки. Пов'язано це з тим, що Вашингтон не залишив бюджетних коштів на надання фінансової допомоги. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі 11 січня.

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За словами Кірбі, США оголосили про останній пакет за президентськими повноваженнями, на який мали фінансування.

«Зараз допомога Україні припинилася. Росіяни застосовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи. Тож потреба у подальшій підтримці України є гострою саме зараз, особливо взимку», – зазначив він.

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Також посадовець додав, що у Вашингтоні тривають переговори щодо пакета допомоги, який може бути пов'язаний із переглядом заходів безпеки на кордоні.

«Критично важливо, щоб Конгрес США діяв за цим запитом, що стосується національної безпеки, щоб ми отримали подальше фінансування», – підкреслив Кірбі.

Раніше речник Пентагону генерал Патрік Райдер повідомив, Міністерство оборони США не має доказів розкрадання американської зброї. Водночас він указав на випадки поширення Росією дезінформації цілковито протилежного змісту. Райдер зазначив, що США спостерігали за тим, як українці використовують зброю на полі бою, і бачать, що вони використовують її ефективно.

Також повідомлялось, що американцям доведеться додатково озброїти шість прифронтових держав НАТО, якщо в Україні щось піде не за планом, особливо це стосуватиметься озброєння Фінляндії. США планують передати Фінляндії понад пів сотні винищувачів F-35, а також танки M1A1 Abrams для посилення кордону НАТО з Росією.