Лідер румунської партії заявив про бажання анексувати українські території

За словами Тарзіу, потрібно скористатись війною на європейському континенті, щоб повернути «історично румунські території»

Лідер румунської партії AUR Клаудіу Тарзіу заявив про необхідність використати «великі імперії», які воюють одна з одною, щоб відновити та зберегти Румунію. Під відновленням Тарзіу має на увазі анексію українських територій, зокрема Бессарабії, Буковини та Закарпаття. Про це румунський політик сказав під час промови в Яссах, пише News Week.

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За словами Тарзіу, потрібно скористатись війною на європейському континенті, щоб повернути «історично румунські території».

«Ми не будемо справді суверенними, поки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Бессарабія має повернутися додому. Північна Буковина не може бути забута, південна Бессарабія, Закарпаття, все, що було і є румунської нації, має повернутися в межі держави. Молдова має бути вдома, в Румунії», – сказав Тарзіу та додав, що «це ідеальний план, про який нам не дозволено забувати, ігнорувати чи мовчати».

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За словами Клаудіу Тарзіу, Румунія розчавлена між «двома імперіями». З одного боку це Росія, яка, за словами румунського політика, нападала на Румунію 12 разів, тоді як з іншого – НАТО.

Попри те, що Румунія є членом альянсу, Тарзіу заявив про можливість виходу з НАТО, щоб налагодити відносини з Росією та анексувати території України.

«Я вважаю, що є необхідність розморозити відносини між Румунією та Росією, я визнаю необхідність хорошої співпраці між Румунією та Росією, я готовий це підтримати, але лише після того, як Росія доведе, що вона також хоче всього цього», – сказав Клаудіу Тарзіу, маючи на увазі захоплення та анексію України.

Раніше лідер ультраправої угорської партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що претендуватиме на Закарпаття, якщо Україна втратить свою державність у війні.

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Нагадаємо, що у 2022 році крайній правий депутат угорського парламенту Ласло Тороцкаї побажав Польщі з нагоди Дня незалежності знову мати спільний кордон із Угорщиною.

До слова, на днях угорські спецслужби заявили, що їм вдалося запобігти захопленню влади в країні незаконним угрупованням «Скіфська Угорщина».

Раніше глава угорського МЗС отримав листа з погрозами через візит до України. У тексті записки, згідно з переказом, автор пише, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина «робить усе, щоб Україна програла у війні».

Відомо, що ЄС піде на жорсткі заходи проти Угорщини у разі блокування допомоги Україні. Лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на майбутньому саміті ЄС наступного тижня.