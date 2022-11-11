ЗСУ змусили рашистів тікати з Херсонщини на плавзасобах – «Південь»

Окупанти тікають з Херсонщини на плавзасобах

Авіацією ЗСУ завдано два влучних удари по місцях дислокації ворожих сил та техніки

Ситуація на півдні України залишається стабільно напруженою. Українські військові продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється Силами оборони. Ворог продовжує маневри з переміщення підрозділів та техніки між двома берегами Дніпра. Облаштовує рубежі оборони на лівому березі, веде обстріл наших позицій на правому березі. Сили оборони продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега. Вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи і намагаються врятуватися втечею», – йдеться у зведенні.

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За минулу добу тактичною авіацією ЗСУ завдано два влучних удари по місцях дислокації ворожих сил та техніки, а ракетно-артилерійськими підрозділами, виконано понад 50 завдань.

Підтверджені втрати ворога складають 50 окупантів. Ще двох росіян взято в полон. Знищено безпілотний ворожий розвідник типу «Орлан-10», три танки, самохідну гаубицю «Мста-С», 11 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Нагадаємо, раніше представник ГУР розповів, скільки окупантів ще залишилось на правому березі Дніпра.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.