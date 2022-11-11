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11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що святкують 11 листопада
фото ілюстративне

Сьогодні не можна дивитись у дзеркало до світанку

У п'ятницю, 11 листопада, відзначають Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день орігамі та Всесвітній день шопінгу.

Міжнародний день енергозбереження

11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

За ініціативи міжнародної екологічної мережі «Шкільний проєкт з використання ресурсів та енергії» (SPARE) 11 листопада було оголошено Днем енергозбереження.

Рішення про заснування цього свята було прийнято у квітні 2008 року на міжнародній нараді координаторів SPARE, що проходила у Казахстані. А вже в листопаді 2008 року світ відзначив перший День енергозбереження. Це свято отримало статус міжнародного, оскільки взяти участь у проєкті побажали близько 20 країн.

Основна мета свята – привернути увагу влади та громадськості до раціонального використання ресурсів та розвитку відновлювальних джерел енергії. Проблема енергозбереження набагато глибша, ніж може здаватися, на перший погляд. Економія енергії дозволить знизити забруднення довкілля.

Всесвітній день шопінгу

11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

Щороку 11 листопада Alibaba Group проводить найбільший у світі 24-годинний захід з онлайн-шопінгу. Фестиваль шопінгу 11.11 розпочався 2009 року за участю всього 27 продавців, щоб підвищити обізнаність про онлайн-шопінг у Китаї.

Ця подія припадає на період зміни сезонів і заповнює велику прогалину в традиційному календарі роздрібної торгівлі в Китаї. Цей день часто називають «Днем холостяків», він також випадає на китайське народне свято, коли молоді самотні люди відзначають свою незалежність, роблячи собі спеціальні покупки.

Шопінг дійсно може допомогти вам почуватися добре. Дослідження показали, що це може призвести до вивільнення серотоніну, хімічної речовини, яка виробляється мозком для поліпшення самопочуття. 

Всесвітній день оригамі

11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 3

Оригамі походить від двох японських слів: Ori (складений) і Kami (папір). Раніше це мистецтво називалося «оріката» (складені форми). Давня японська легенда свідчить, що якщо скласти тисячу журавликів, то здійсниться бажання. Сьогодні цей маленький складений журавлик також вважається міжнародним символом миру, що також видається доречним для дня, присвяченого закінченню війни.

Оригамі з'явилося в Японії завдяки буддійським ченцям. Товариства оригамі існують по всьому світу. Найкращий спосіб відсвяткувати Всесвітній день оригамі – це зробити нехитрі речі та складні фігури з квадратних шматочків паперу.

У Європі складання паперу сягає корінням принаймні в 12 століття. Маври принесли до Іспанії геометричний тип складання паперу, який іспанці розвинули в те, що вони назвали papiroflexia, «згинання або складання паперу», або pajarita, що означає «маленька пташка». Як і японський журавель, іспанська pajarita (що також означає «краватка-метелик») є символом оригамі в цій країні. Іспанська асоціація оригамі також називається Parajita.

Яке церковне свято

11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 4

У православній церкві 11 листопада відзначається день Анастасії Овечниці і Авраамія Овчара.

Анастасія народилася в знатній сім’ї. Коли їй виповнилося 3 роки, вона осиротіла. Її забрали на виховання в жіночу християнську громаду, розташовану недалеко від Риму. Наставницею дівчинки стала Софія.

Анастасія виросла красивою дівчиною. Багато знатних чоловіків домагалися її прихильності, але вона всім відмовляла. Коли їй виповнився 21 рік, її викликав до себе градоначальник Пров. Йому вона повідомила, що вірує в Ісуса Христа і відмовляється поклонятися язичницьким богам, а також вибирати багатого чоловіка. За це дівчину виставили оголеною перед жителями міста.

Анастасія перед народом почала викривати Прова в гріхах, за що була жорстоко замучена і обезголовлена. Тіло її кинули на розтерзання диким тваринам. Однак наставниця Софія і місцеві християни знайшли тіло дівчини і поховали.

Авраамій Ростовський жив на Русі. Народився преподобний в місті Чухлома (Костромська область). Хрестили його з ім’ям Аверкій. Був він сином благочестивих батьків, з раннього віку присвятив себе служінню Богу і постригся в ченці.

Згідно з переказами, на озері Неро він спорудив собі хатину. Неподалік від нього жило плем’я, яке поклонялося богові Велесу. Одного разу перед Авраамом з’явився Іоанн Богослов, щоб вручити йому жезл з хрестом. За допомогою жезла преподобний розтрощив кам’яний ідол і на його місці звів храм Іоанна Богослова. Авраамій зміг перетворити на християнську віру багатьох язичників.

11 листопада в південних регіонах закінчували стригти овець. Ще в цей день вирушали до церкви, щоб помолитися заступниці і покровительці вівчарів – святої Анастасії. Вівчарів в цей день пригощали гостинцями, бажали їм міцного здоров’я і довгого життя.

Якщо 11 листопада вважався днем вівчарів і пастухів, то 12 листопада вітали рибалок і мисливців.

Народні прикмети:

  • Якщо хмари низько, то незабаром прийде похолодання.
  • Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди.
  • Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів.
  • Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.

Що не можна робити сьогодні:

  • Не можна сваритись, кричати та ображати когось.
  • Не можна ходити босоніж по росі.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна піддаватись шкідливим звичкам та їсти жирну їжу.
  • Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

Іменини

11 листопада, іменини відзначають Анастасія, Мартин, Мартина, Євген, Віктор, Марія, Іван та Анна.

Теги: свята Україна свято

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