Чи продовжиться контрнаступ ЗСУ взимку: прогноз ISW
Аналітики вважають, що Україна володіє ініціативою та перебуває у процесі забезпечення великої перемоги у Херсоні
Аналітики Інститут вивчення війни прогнозують, що бойові дії в Україні не зупиняться через зимову погоду, попри припущення Заходу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що українські сили можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж вони могли б у брудні осінні місяці.
«Якщо бій припиниться цієї зими, це буде пов'язано з логістичними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох боків. Російські кампанії із захоплення п'яти областей завершилися кілька місяців тому і її війська твердо обороняються на більшій частині лінії фронту», – зазначають аналітики.
Фахівці відзначають, що Україна володіє ініціативою та перебуває у процесі забезпечення великої перемоги у Херсоні.
«Україна володіє ініціативою і перебуває в процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні. Припинення вогню надасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує для відновлення російських сил. Велика українська перемога, що триває в Херсонській області, не буде останньою», – зауважили експерти.
Аналітики також додали, що українські військові офіційні особи та геолокаційні кадри з соціальних мереж підтверджують, що за останні 24 години українські війська досягли успіхів на північний захід, захід і північний схід від міста Херсон і просунулися до 7 км в деяких районах.
Росіяни поки що відходять відносно організовано, і українські війська досягають очікуваних успіхів, не розбиваючи російські сили, як це було під час харківського контрнаступу.
«Виведення російських військ займе певний час, і бої триватимуть по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і стикаються з заздалегідь підготовленими російськими оборонними лініями, особливо навколо міста Херсона», – підкреслюють аналітики ISW.
Ключові висновки:
- Українські сили неухильно просувалися на Херсонщині 10 листопада, поки російські війська відходили на лівий берег Дніпра.
- Виведення російських військ займе деякий час, і бойові дії продовжуватимуться по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і натикаються на заздалегідь підготовлені російські оборонні рубежі, особливо навколо Херсона.
- Фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин дедалі частіше бореться із петербурзькими чиновниками через збільшення числа його співробітників у місті.
- Російські сили, найімовірніше, уповільнять темпи своєї кампанії проти української інфраструктури.
- Українські війська продовжували вести контрнаступні дії на лінії Святово – Кремінна.
- Російські війська продовжували наступальні операції під Бахмутом, Авдіївкою та на заході Донецька.
- Російські війська розпочали будівництво другої лінії укріплень у Криму та на півдні України.
- Громадяни Росії продовжують виступати проти війни Росії в Україні через протести, інакомислення в соціальних мережах та дезертирства з армії.
- Російська окупаційна влада продовжує спроби підірвати українську національну ідентичність, мобілізуючи мешканців на окупованих Росією територіях.
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