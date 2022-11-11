Чи продовжиться контрнаступ ЗСУ взимку: прогноз ISW

Аналітики вважають, що Україна володіє ініціативою та перебуває у процесі забезпечення великої перемоги у Херсоні

Аналітики Інститут вивчення війни прогнозують, що бойові дії в Україні не зупиняться через зимову погоду, попри припущення Заходу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські сили можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж вони могли б у брудні осінні місяці.

«Якщо бій припиниться цієї зими, це буде пов'язано з логістичними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох боків. Російські кампанії із захоплення п'яти областей завершилися кілька місяців тому і її війська твердо обороняються на більшій частині лінії фронту», – зазначають аналітики.

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Фахівці відзначають, що Україна володіє ініціативою та перебуває у процесі забезпечення великої перемоги у Херсоні.

«Україна володіє ініціативою і перебуває в процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні. Припинення вогню надасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує для відновлення російських сил. Велика українська перемога, що триває в Херсонській області, не буде останньою», – зауважили експерти.

Аналітики також додали, що українські військові офіційні особи та геолокаційні кадри з соціальних мереж підтверджують, що за останні 24 години українські війська досягли успіхів на північний захід, захід і північний схід від міста Херсон і просунулися до 7 км в деяких районах.

Росіяни поки що відходять відносно організовано, і українські війська досягають очікуваних успіхів, не розбиваючи російські сили, як це було під час харківського контрнаступу.

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«Виведення російських військ займе певний час, і бої триватимуть по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і стикаються з заздалегідь підготовленими російськими оборонними лініями, особливо навколо міста Херсона», – підкреслюють аналітики ISW.

Ключові висновки: